「蚊子山火」快速蔓延 太浩國家森林山鎮1500人撤離

北加普萊賽縣的太浩國家森林爆發「蚊子山火」，冒出的火積雲連遠在沙加緬度的居民都看得見。（加州森林防火廳提供）

在超級熱浪持續超過一周、加州 內陸地區氣溫飆破110度的情況下，普萊賽縣（Placer County）牛軛水庫（Oxbow Reservoir）附近山區7日出現極端火災。

美國林務局（U.S. Forest Service）表示，被命名為「蚊子山火 」（Mosquito Fire）的野火於6日晚上6時爆發，地點位於牛軛水庫以北、森林山鎮（Foresthill）以東的太浩國家森林（Tahoe National Forest），短短數小時就焚地1200畝。截至7日下午2時45分，面積已擴大為2000畝，目前受控程度為零。

加州森林防火廳（Cal Fire）表示，陡峭的地形讓消防人員難以進入，在大火周圍修建防火線是當務之急。

加州森林防火廳分局局長魯芬納特（Mike Rufenacht）說：「大火目前正從美國河峽谷（American River Canyon）往密西根布拉夫（Michigan Bluff）和牛軛水庫附近的拉爾斯頓嶺（Ralston Ridge）方向延燒。」

加州森林防火廳7日上午在報告中表示，蚊子山火「表現出極端的火災行為模式」，爆出巨大的灰色羽狀濃煙（plume），高度達3萬呎，濃煙形成的火積雲（pyrocumulus cloud），連遠在60哩外的沙加緬度居民都可清楚看見。

普萊賽縣警官巴恩哈特（Josh Barnhart）表示，他們已經對人口只有1500人的森林山鎮發出強制撤離令，撤離令還未擴大到森林山鎮以南的陶德 谷（Todd Valley），但已要求當地居民待命，隨時準備離開。

加州森林防火廳表示，他們在森林山鎮各處都有資源，正在盡一切可能控制火勢。

普萊賽縣隔鄰的艾爾多拉多縣（El Dorado County）7日也把對火山鎮（Volcanoville）部分地區發布的撤離預警升級為強制撤離令，昆特（Quintette）部分地區則維持撤離預警。