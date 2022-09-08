我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「臉書直播殺人」釀4死3傷 田州19歲槍手遭警拘留

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

阿縣警員槍殺2人逃亡 警長電話溝通45分鐘勸降

記者劉先進／都布林報導
24歲的阿拉米達縣警小威廉姆斯，7日中午在都布林開槍打死一男一女後逃亡160哩，在與都布林警長霍姆斯電話溝通45分鐘後，他被說服，決定自首。（警方供圖）
24歲的阿拉米達縣警小威廉姆斯，7日中午在都布林開槍打死一男一女後逃亡160哩，在與都布林警長霍姆斯電話溝通45分鐘後，他被說服，決定自首。（警方供圖）

24歲的阿拉米達縣警小威廉姆斯（Devin Williams Jr.），7日中午闖入東灣都布林（Dublin）一戶民居，開槍打死一男一女，一度逃亡160哩，來到中央山谷的一個荒涼農村。警方緊張追捕，形容他攜帶武器，極度危險。但在與都布林警長霍姆斯（Garrett Holmes）電話溝通45分鐘後，他被說服，決定自首。根據KTVU的報導，警方正在調查關於小威廉姆斯與涉案女子有婚外戀的說法。

阿拉米達縣警發言人凱利( Ray Kelly) 表示，小威廉姆斯6日在法院工作，然後在東灣聖他利達監獄（Santa Rita Jail）加班到晚上11時。從晚上11時到7日凌晨12時45分，其行蹤還不清楚。

受害者是一名58歲的男子和他42歲的妻子，兩人育有一個孩子。7日上午12時45分左右，小威廉姆斯闖入都布林Colebrook Lane 3100街區的住所開槍，兩人當場死亡，他駕車逃離。當時，受害者其他家庭成員在場，包括一位從外地來的親戚，他致電911報警。警方強調，小威廉姆斯認識受害者，並非隨機犯罪。

事發的都布林有警局提供服務，也有阿縣縣警執勤。都布林警察局長霍姆斯與小威廉姆斯電話溝通45分鐘，瞭解他的精神健康危機，並說服他最終向加州公路巡警投降。

凱利說，警方仍在尋找他的執勤槍支，他很可能把槍支扔在阿爾塔蒙山口（Altamont Pass）附近。小威廉姆斯在過去幾個月經歷了生活中的一些重大事件才導致槍殺，但沒有具體說明發生了什麼。

都布林警方說，小威廉姆斯住在士德頓（Stockton）。據報導，一位消息人士說，調查人員正在了解關於小威廉姆斯與涉案女子有婚外戀的說法。

士德頓警方的一名新聞發言人說，小威廉姆斯從2020年1月16日至2021年1月19日在警局工作。他並未解釋小威廉姆斯為何離開警局，只是形容，離職是因人事問題。小威廉姆斯於2021年9月加入阿拉米達縣警。凱利表示，威廉姆斯在士德頓警局沒有通過一年的試用期，但這是相當常見的。他通過了縣警所有的諮詢和心理測試，在該部門的記錄無懈可擊。

威廉 槍支 警察

上一則

屋崙華埠海報宣傳 慶祝中國國慶

下一則

聖荷西今年來車禍45死 民代籲改善

延伸閱讀

疑捲入婚外戀 北加縣警殘忍槍殺2人逃跑

疑捲入婚外戀 北加縣警殘忍槍殺2人逃跑
藍調歌手凱利性侵案 37歲女出面作證：15歲時與他發生性關係

藍調歌手凱利性侵案 37歲女出面作證：15歲時與他發生性關係
曼哈頓區長背書利華娜 市公益維護人挺牛毓琳

曼哈頓區長背書利華娜 市公益維護人挺牛毓琳
庫許納新書：凱利偷聽川普所有通話內容

庫許納新書：凱利偷聽川普所有通話內容
庫許納新書：凱利偷聽川普所有電話交談內容

庫許納新書：凱利偷聽川普所有電話交談內容

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？