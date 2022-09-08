阿縣警員槍殺2人逃亡 警長電話溝通45分鐘勸降

24歲的阿拉米達縣警小威廉姆斯，7日中午在都布林開槍打死一男一女後逃亡160哩，在與都布林警長霍姆斯電話溝通45分鐘後，他被說服，決定自首。（警方供圖）

24歲的阿拉米達縣警小威廉 姆斯（Devin Williams Jr.），7日中午闖入東灣都布林（Dublin）一戶民居，開槍打死一男一女，一度逃亡160哩，來到中央山谷的一個荒涼農村。警方緊張追捕，形容他攜帶武器，極度危險。但在與都布林警長霍姆斯（Garrett Holmes）電話溝通45分鐘後，他被說服，決定自首。根據KTVU的報導，警方正在調查關於小威廉姆斯與涉案女子有婚外戀的說法。

阿拉米達縣警發言人凱利( Ray Kelly) 表示，小威廉姆斯6日在法院工作，然後在東灣聖他利達監獄（Santa Rita Jail）加班到晚上11時。從晚上11時到7日凌晨12時45分，其行蹤還不清楚。

受害者是一名58歲的男子和他42歲的妻子，兩人育有一個孩子。7日上午12時45分左右，小威廉姆斯闖入都布林Colebrook Lane 3100街區的住所開槍，兩人當場死亡，他駕車逃離。當時，受害者其他家庭成員在場，包括一位從外地來的親戚，他致電911報警。警方強調，小威廉姆斯認識受害者，並非隨機犯罪。

事發的都布林有警局提供服務，也有阿縣縣警執勤。都布林警察 局長霍姆斯與小威廉姆斯電話溝通45分鐘，瞭解他的精神健康危機，並說服他最終向加州公路巡警投降。

凱利說，警方仍在尋找他的執勤槍支 ，他很可能把槍支扔在阿爾塔蒙山口（Altamont Pass）附近。小威廉姆斯在過去幾個月經歷了生活中的一些重大事件才導致槍殺，但沒有具體說明發生了什麼。

都布林警方說，小威廉姆斯住在士德頓（Stockton）。據報導，一位消息人士說，調查人員正在了解關於小威廉姆斯與涉案女子有婚外戀的說法。

士德頓警方的一名新聞發言人說，小威廉姆斯從2020年1月16日至2021年1月19日在警局工作。他並未解釋小威廉姆斯為何離開警局，只是形容，離職是因人事問題。小威廉姆斯於2021年9月加入阿拉米達縣警。凱利表示，威廉姆斯在士德頓警局沒有通過一年的試用期，但這是相當常見的。他通過了縣警所有的諮詢和心理測試，在該部門的記錄無懈可擊。