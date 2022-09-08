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聖荷西今年來車禍45死 民代籲改善

記者陳爍嘉／聖荷西報導
卡梅（左）和查維茲（右）在記者會上討論減少交通死亡案例的解決方案。（記者陳爍嘉／攝影）
卡梅（左）和查維茲（右）在記者會上討論減少交通死亡案例的解決方案。（記者陳爍嘉／攝影）

為回應聖荷西市今年截至9月7日的25起行人死亡事件，聖荷西市長候選人查維茲（Cindy Chavez）7日在Santana Row和Valley Fair Mall的交叉口與新當選市議員的卡梅（Rosemary Kamei）舉行記者會，討論減少交通死亡案例的解決方案，包括增加街道照明和雷達測速牌、交通環島（Traffic Circle）、Stop標誌等措施。

根據市府報告，聖荷西市今年截至8月31日，已有45人死於交通事故，還有72人受重傷。今年這45名交通事故遇難者中，行人占了51%，司機或車內乘客占了27%， 11%為自行車騎士，剩下的11%是摩托車騎士。

今年這45起因交通事故致人死亡的案例中，有62%的事故是發生在天黑的時間段， 62%的事故與男性司機有關，51%的事故牽扯到行人，22%的事故與超速有關，13%的事故與闖紅燈有關，18%的事故牽扯到無家可歸的人。

根據市府Vision Zero的觀點調查，91%的民眾認為司機每周應至少開車上路一次；77%的民眾贊同「司機開慢點，對行人和自行車騎行者來說會較為安全」的觀點；71%的民眾覺得超速駕駛是聖荷西市交通事故的主要原因。市民們擔心駕駛員分心、闖紅燈、超速會造成聖荷西市交通死亡案件數量的上升。大部分居民對於升級交通安全規畫，隔離出安全走廊（Safety Corridors）以保護行人和自行車騎行者的安全這種做法持開放態度。

查維茲表示，聖荷西的年度交通死亡人數在2015年達到60人的25年峰值，在2019年和2021年再次達到這一數字。到目前為止，今年的交通死亡人數已經超過了往年。

卡梅要求城市改良交通基礎措施建設，增加街道照明和雷達測速牌。她表示，交通事故造成居民傷亡是城市多年來極其令人憂心的問題，她希望查維茲能夠轉變聖荷西市交通死亡人數上升的趨勢，讓聖荷西市成為全美最安全的大城市。

查維茲在多個會議上強調了聖荷西警力的短缺，她表示，除了採取措施改善有關交通安全的設施，聖荷西交通執法部還需要更多警力來保護城市的安全。如果沒有交通執法部門的監管，一些危險司機（aggressive driver）依然不會遵守法規，他們可能還將我行我素飆車，違反規定，對民眾造成威脅。所以改善交通安全設施和加強執法力量同樣重要。但聖荷西市警察局的人員配備跟不上城市的發展速度，導致響應時間延遲。警局只能靠要求警員加班來協調區域交通問題。

卡梅（左）和查維茲（右）在記者會上討論減少交通死亡案例的解決方案。（記者陳爍嘉／...
卡梅（左）和查維茲（右）在記者會上討論減少交通死亡案例的解決方案。（記者陳爍嘉／攝影）
市府Vision Zero關於聖荷西交通死亡數據的統計圖表。（圖片取自市府官網）
市府Vision Zero關於聖荷西交通死亡數據的統計圖表。（圖片取自市府官網）

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