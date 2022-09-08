重要證人懊悔 Theranos荷姆斯要求重審

驗血科技公司Theranos創辦人荷姆斯向法院提出重審要求。（美聯社）

驗血科技公司Theranos創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes)日前提出重審要求，指出去年審判期間一名重要證人在她家中出現，外貌邋遢，衣裳不整，言行之間，透露出他對審判期間所發表證詞感到懊悔。聖荷西 聯邦法庭今年元月間判處荷姆斯詐騙等罪名成立。

根據法庭審判證詞，前Theranos實驗室主任羅森朵夫醫師(Dr. Adam Rosendorff)作證時指出，荷姆斯當年的Theranos公司對公關與籌款的重視超過照顧病人。他基於道德良知，必須挺身出來，警告大眾驗血結果的不正確性。審判期間，代表荷姆斯的辯護律師指出，Theranos公司問題，出自於羅森朵夫的無能。

荷姆斯的律師6日對法庭提出重審要求，指出羅森朵夫8月8日下午約6時出現於荷姆斯家中，神色苦惱，告訴荷姆斯的伴侶伊凡斯(Billy Evans)他必須與荷姆斯一談。

伊凡斯在重審要求備忘綠中稱，羅森朵夫按他們家中大門門鈴，他將大門打開後，發現一名身材高大的男人，最初以為他迷路了。伊凡斯說，羅森朵夫外貌邋遢，襯衫解開，頭髮散亂，聲音微微顫抖。伊凡斯當時告訴他必須馬上離去，可是羅森朵夫要求與荷姆斯見面。

伊凡斯稱，羅森朵夫說想幫荷姆斯，因為他有罪惡感，這種罪惡感壓在心上，晚上睡不著覺，非常迫切需要與荷姆斯一談。他說，審判期間站在證人台作證時，原希望誠實作證，可是聯邦檢察官 試圖讓人認為Theranos公司所有成員都是壞人。

重審要求動議案稱，荷姆斯案控方結辯時，提到羅森朵夫姓名50次以上。聯邦檢察官對重審動議未作任何評論。

荷姆斯於2003年創立Theranos科技驗血公司，當時她是史丹福大學輟學生。聯邦陪審團聆審後，宣判荷姆斯從投資者騙取1億4400萬元罪名成立，另宣判荷姆斯為Theranos公司募款時，與前情人Theranos執行長巴爾瓦尼(Sunny Balwani)共謀。荷姆斯審判引起全球性注目，目前已出現三部紀錄片、一套電視連續劇、一本暢銷書描述荷姆斯事件。另外一部有關荷姆斯電影即將推出，扮演荷姆斯的演員是珍妮佛·勞倫斯(Jennifer Lawrence)。

荷姆斯先前設法永久性排棄陪審團判決，指出審判期間控方所列證據無法支持陪審團通過罪名。聖荷西聯邦法庭主審法官達維拉(Edward Davila)上周發出初部裁決，否決荷姆斯排除罪名企圖。荷姆斯6日提出重審要求時，達維拉發布書面命令，內容支持陪審團對荷姆斯所定罪名。