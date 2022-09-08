我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

重要證人懊悔 Theranos荷姆斯要求重審

編譯組／聖荷西6日電
驗血科技公司Theranos創辦人荷姆斯向法院提出重審要求。（美聯社）
驗血科技公司Theranos創辦人荷姆斯向法院提出重審要求。（美聯社）

驗血科技公司Theranos創辦人荷姆斯(Elizabeth Holmes)日前提出重審要求，指出去年審判期間一名重要證人在她家中出現，外貌邋遢，衣裳不整，言行之間，透露出他對審判期間所發表證詞感到懊悔。聖荷西聯邦法庭今年元月間判處荷姆斯詐騙等罪名成立。

根據法庭審判證詞，前Theranos實驗室主任羅森朵夫醫師(Dr. Adam Rosendorff)作證時指出，荷姆斯當年的Theranos公司對公關與籌款的重視超過照顧病人。他基於道德良知，必須挺身出來，警告大眾驗血結果的不正確性。審判期間，代表荷姆斯的辯護律師指出，Theranos公司問題，出自於羅森朵夫的無能。

荷姆斯的律師6日對法庭提出重審要求，指出羅森朵夫8月8日下午約6時出現於荷姆斯家中，神色苦惱，告訴荷姆斯的伴侶伊凡斯(Billy Evans)他必須與荷姆斯一談。

伊凡斯在重審要求備忘綠中稱，羅森朵夫按他們家中大門門鈴，他將大門打開後，發現一名身材高大的男人，最初以為他迷路了。伊凡斯說，羅森朵夫外貌邋遢，襯衫解開，頭髮散亂，聲音微微顫抖。伊凡斯當時告訴他必須馬上離去，可是羅森朵夫要求與荷姆斯見面。

伊凡斯稱，羅森朵夫說想幫荷姆斯，因為他有罪惡感，這種罪惡感壓在心上，晚上睡不著覺，非常迫切需要與荷姆斯一談。他說，審判期間站在證人台作證時，原希望誠實作證，可是聯邦檢察官試圖讓人認為Theranos公司所有成員都是壞人。

重審要求動議案稱，荷姆斯案控方結辯時，提到羅森朵夫姓名50次以上。聯邦檢察官對重審動議未作任何評論。

荷姆斯於2003年創立Theranos科技驗血公司，當時她是史丹福大學輟學生。聯邦陪審團聆審後，宣判荷姆斯從投資者騙取1億4400萬元罪名成立，另宣判荷姆斯為Theranos公司募款時，與前情人Theranos執行長巴爾瓦尼(Sunny Balwani)共謀。荷姆斯審判引起全球性注目，目前已出現三部紀錄片、一套電視連續劇、一本暢銷書描述荷姆斯事件。另外一部有關荷姆斯電影即將推出，扮演荷姆斯的演員是珍妮佛·勞倫斯(Jennifer Lawrence)。

荷姆斯先前設法永久性排棄陪審團判決，指出審判期間控方所列證據無法支持陪審團通過罪名。聖荷西聯邦法庭主審法官達維拉(Edward Davila)上周發出初部裁決，否決荷姆斯排除罪名企圖。荷姆斯6日提出重審要求時，達維拉發布書面命令，內容支持陪審團對荷姆斯所定罪名。

荷姆斯 聖荷西 檢察官

上一則

世報中秋嘉年華 9月10日台糖蘭花特賣

下一則

聖荷西今年來車禍45死 民代籲改善

延伸閱讀

校園安全受重視 聖荷西舉行槍支暴力預防行動日

校園安全受重視 聖荷西舉行槍支暴力預防行動日
查維茲選聖荷西市長 議會絕對多數支持

查維茲選聖荷西市長 議會絕對多數支持
47年首例 聖荷西市長女候選人獲得市議會絕對多數支持

47年首例 聖荷西市長女候選人獲得市議會絕對多數支持
聖荷西動物收容所爆滿 鼓勵領養

聖荷西動物收容所爆滿 鼓勵領養
聖荷西婦 刮出2000萬元獎金

聖荷西婦 刮出2000萬元獎金

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？