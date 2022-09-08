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聖荷西總動員 防校園槍枝暴力

記者熊移山／聖荷西報導
民選官員和長期爭取社會公益的婦女行動聯盟現場支持活動。(記者熊移山／攝影)
民選官員和長期爭取社會公益的婦女行動聯盟現場支持活動。(記者熊移山／攝影)

隨著全美公立學校陸續開學，校園槍枝安全再度被重視。灣區民主黨國會議員艾許(Anna Eshoo)和羅芙根(Zoe Lofgren)，以及聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)7日在聖荷西市府召開記者會，討論學校安全和槍支暴力預防作為眾議院民主黨的槍支暴力預防行動日的一部分。他們呼籲政府進一步採取行動，比如鼓勵各州通過危險信號法(red-flag program)、防止家暴者獲得槍支以及支持婦女行動聯盟(Moms demand action)及學生代表的反對槍枝暴力(gun sense in America)各項活動。

艾許痛斥起5月發生在德州的小學槍擊案是一場大屠殺，讓很多家長說出：「每天送小孩上學，都不曉得還能接他們下課嗎？」這種擔憂的話。她指出，美國平均每天有30人死於槍枝暴力、2021年有4萬5000因為槍枝死亡的數據，強調這絕對是國家的羞恥。她也表示，拜登總統6月份在白宮簽署的限槍令，雖然是兩黨妥協的結果，但已經看的出來國會議員已經在限槍議題上邁進一大步。

羅芙根回應，美國不是全世界唯一有精神疾病患者的國家，但卻是全世界唯一不斷的發生槍枝暴力屠殺的國家。與其他已開發國家相比，美國死於槍枝暴力是他們的25倍。

聖荷西市長李卡多表示，聖荷西市議會在年初通過的議案：減少槍支傷害(GUN HARM REDUCTION)相關法案或稱為槍枝強制保險法，上個月經過高等法院的宣判並無違反聯邦法。雖然贏得了第一回合的勝利，但是相信擁槍協會一定還會繼續上訴。

聖他克拉拉縣議員，也是年底競選聖荷西市長的熱門人選查維茲（Cindy Chavez）表示，槍枝氾濫問題絕對是目前校園安全最重要議題，從2020年開始青少年死亡的最主要原因就是槍枝氾濫，這當然也包括使用槍枝自殺的案例。她支持執法單位嚴格取締非法槍枝及幽靈槍。

30年前因反對「酒駕」而成立的婦女行動聯盟也派出多位代表到場支持，並傳達反對槍枝暴力的理念。

聖荷西槍支暴力預防行動日記者會在聖荷西市政府召開，市長李卡多背後的右1為國會議員...
聖荷西槍支暴力預防行動日記者會在聖荷西市政府召開，市長李卡多背後的右1為國會議員艾許，右2為國會議員羅芙根。(記者熊移山／攝影)

聖荷西 槍支 民主黨

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