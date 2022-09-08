聖荷西總動員 防校園槍枝暴力

民選官員和長期爭取社會公益的婦女行動聯盟現場支持活動。(記者熊移山／攝影)

隨著全美公立學校陸續開學，校園槍枝安全再度被重視。灣區民主黨 國會議員艾許(Anna Eshoo)和羅芙根(Zoe Lofgren)，以及聖荷西 市長李卡多(Sam Liccardo)7日在聖荷西市府召開記者會，討論學校安全和槍支 暴力預防作為眾議院民主黨的槍支暴力預防行動日的一部分。他們呼籲政府進一步採取行動，比如鼓勵各州通過危險信號法(red-flag program)、防止家暴者獲得槍支以及支持婦女行動聯盟(Moms demand action)及學生代表的反對槍枝暴力(gun sense in America)各項活動。

艾許痛斥起5月發生在德州的小學槍擊案是一場大屠殺，讓很多家長說出：「每天送小孩上學，都不曉得還能接他們下課嗎？」這種擔憂的話。她指出，美國平均每天有30人死於槍枝暴力、2021年有4萬5000因為槍枝死亡的數據，強調這絕對是國家的羞恥。她也表示，拜登總統6月份在白宮簽署的限槍令，雖然是兩黨妥協的結果，但已經看的出來國會議員已經在限槍議題上邁進一大步。

羅芙根回應，美國不是全世界唯一有精神疾病患者的國家，但卻是全世界唯一不斷的發生槍枝暴力屠殺的國家。與其他已開發國家相比，美國死於槍枝暴力是他們的25倍。

聖荷西市長李卡多表示，聖荷西市議會在年初通過的議案：減少槍支傷害(GUN HARM REDUCTION)相關法案或稱為槍枝強制保險法，上個月經過高等法院的宣判並無違反聯邦法。雖然贏得了第一回合的勝利，但是相信擁槍協會一定還會繼續上訴。

聖他克拉拉縣議員，也是年底競選聖荷西市長的熱門人選查維茲（Cindy Chavez）表示，槍枝氾濫問題絕對是目前校園安全最重要議題，從2020年開始青少年死亡的最主要原因就是槍枝氾濫，這當然也包括使用槍枝自殺的案例。她支持執法單位嚴格取締非法槍枝及幽靈槍。