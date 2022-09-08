我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

房貸利率漲 高盛學者警告：美房價2023將停滯增長

與北加州華僑餐敘 羅智強：抗中、和中聲音並存 才能保台

記者陳爍嘉／聖荷西報導
羅智強在歡迎餐會上發表演講。（記者陳爍嘉／攝影）
羅智強在歡迎餐會上發表演講。（記者陳爍嘉／攝影）

為宣傳台灣和平與民主的聲音，前台北市議員羅智強日前在國民黨美西支部與北加州華僑協會共同合辦的歡迎餐會上，發表了「如何啟發年輕世代對國家使命感」演講。

台灣和大陸的關係可以是「親人」，「朋友」，也可以是「陌生人」，如果兩岸連陌生人都做不成，就只能是「敵人」或「仇人」了。羅智強6日告訴本報記者，「不管怎樣，我都不願意看到兩岸變成『敵人』和『仇人』。台灣不能只有抗中的聲音，也不能只有和中的聲音。這兩種力量都是必須存在，才能保證台灣的利益最大化」。

羅智強提醒兩岸的普通百姓：不管台灣和大陸之間的政治關係如何，兩岸人民之間的關係絕對不要走到仇恨和敵對的悲劇關係中去。 「即使你們站在不同的陣營，你們也應該要成為朋友，和善相處，這是我的肺腑之言」。

羅智強在這個演講上指責民進黨濫權霸道，破壞和平，差點把台灣變成第二個烏克蘭

「在台灣講『和平』現在已經跟『賣台』一個性質了」，羅智強警告道，「如果和平的呼聲都消失不見了，台灣便將會成為下一個烏克蘭。如果台灣因為美中對抗，被迫走上戰火的前線；不管結局是美國贏，還是中國贏，台灣都是最大的輸家」。

對於兩岸緊張局勢的緩解，羅智強認為首先要做的是實現政黨輪替，「要不現在說什麼都是沒有意義的」。他說，「九二共識是兩岸交往的基石，但是民進黨把它丟棄了。如果我當總統，我會修復九二共識」。

九二共識是指「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義」。兩岸共同認同「一個中國」，但台灣方面認為其「一個中國」指的是中華民國；北京方面則認為是中華人民共和國。

羅智強指出，這是一個創造性的模糊，迴避了關於兩岸關係的軟議題，包括經濟，交流，文化，「我想把它清晰化」。

聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧中方的威脅恐嚇訪台，導致兩岸關係，中美關係惡化。對此，羅智強表示，他歡迎朋友到訪台灣，但是台灣應該靠智慧去解決這件事。面對現在中美對抗的國際格局，台灣夾在中間特別為難，「但我們仍需不卑不亢地進行外交。台灣是一個外貿導向的經濟體，維持一個安全穩定的環境對台灣的社會經濟發展至關重要。台灣需要和平，需要即抗且合的兩種聲音，親美和陸的政治路線，能夠確保台海的穩定，台灣的安全和區域的和平」。

對於台灣花費1400億的國銀採購美國的24架有安全爭議型號的波音飛機的事件，羅智強評價到，台灣拿人民的納稅錢作為與美國交換的籌碼，這是不對的。 「美國在兩岸關係中扮演的角色是台灣的保護者，但我們沒有那麼雄厚的財力供大家予取予求」。

羅智強呼籲，台灣領導人應該以台灣人民的利益和安全作為出發點，有選擇性地向美國或大陸說「No」。

聽眾在歡迎餐會上向羅智強敬酒。（記者陳爍嘉／攝影）
聽眾在歡迎餐會上向羅智強敬酒。（記者陳爍嘉／攝影）

烏克蘭 民進黨 中華民國

上一則

聖荷西今年來車禍45死 民代籲改善

下一則

聖荷西總動員 防校園槍枝暴力

延伸閱讀

福斯：82歲裴洛西 或尋求成為美駐義大利大使

福斯：82歲裴洛西 或尋求成為美駐義大利大使
史丹福學者講座 郭岱君：不要以為戰爭很遠 別誤判國際形勢

史丹福學者講座 郭岱君：不要以為戰爭很遠 別誤判國際形勢
「修復九二共識」羅智強直播擬選總統 100天後宣布

「修復九二共識」羅智強直播擬選總統 100天後宣布
參選總統？羅智強自認民主守護者 來美傾聽僑胞意見

參選總統？羅智強自認民主守護者 來美傾聽僑胞意見
若當總統會修復九二共識 羅智強：100天後宣布是否參選

若當總統會修復九二共識 羅智強：100天後宣布是否參選

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

2022-09-06 20:10
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？