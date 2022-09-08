與北加州華僑餐敘 羅智強：抗中、和中聲音並存 才能保台

羅智強在歡迎餐會上發表演講。（記者陳爍嘉／攝影）

為宣傳台灣和平與民主的聲音，前台北市議員羅智強日前在國民黨美西支部與北加州華僑協會共同合辦的歡迎餐會上，發表了「如何啟發年輕世代對國家使命感」演講。

台灣和大陸的關係可以是「親人」，「朋友」，也可以是「陌生人」，如果兩岸連陌生人都做不成，就只能是「敵人」或「仇人」了。羅智強6日告訴本報記者，「不管怎樣，我都不願意看到兩岸變成『敵人』和『仇人』。台灣不能只有抗中的聲音，也不能只有和中的聲音。這兩種力量都是必須存在，才能保證台灣的利益最大化」。

羅智強提醒兩岸的普通百姓：不管台灣和大陸之間的政治關係如何，兩岸人民之間的關係絕對不要走到仇恨和敵對的悲劇關係中去。 「即使你們站在不同的陣營，你們也應該要成為朋友，和善相處，這是我的肺腑之言」。

羅智強在這個演講上指責民進黨 濫權霸道，破壞和平，差點把台灣變成第二個烏克蘭 。

「在台灣講『和平』現在已經跟『賣台』一個性質了」，羅智強警告道，「如果和平的呼聲都消失不見了，台灣便將會成為下一個烏克蘭。如果台灣因為美中對抗，被迫走上戰火的前線；不管結局是美國贏，還是中國贏，台灣都是最大的輸家」。

對於兩岸緊張局勢的緩解，羅智強認為首先要做的是實現政黨輪替，「要不現在說什麼都是沒有意義的」。他說，「九二共識是兩岸交往的基石，但是民進黨把它丟棄了。如果我當總統，我會修復九二共識」。

九二共識是指「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義」。兩岸共同認同「一個中國」，但台灣方面認為其「一個中國」指的是中華民國 ；北京方面則認為是中華人民共和國。

羅智強指出，這是一個創造性的模糊，迴避了關於兩岸關係的軟議題，包括經濟，交流，文化，「我想把它清晰化」。

聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧中方的威脅恐嚇訪台，導致兩岸關係，中美關係惡化。對此，羅智強表示，他歡迎朋友到訪台灣，但是台灣應該靠智慧去解決這件事。面對現在中美對抗的國際格局，台灣夾在中間特別為難，「但我們仍需不卑不亢地進行外交。台灣是一個外貿導向的經濟體，維持一個安全穩定的環境對台灣的社會經濟發展至關重要。台灣需要和平，需要即抗且合的兩種聲音，親美和陸的政治路線，能夠確保台海的穩定，台灣的安全和區域的和平」。

對於台灣花費1400億的國銀採購美國的24架有安全爭議型號的波音飛機的事件，羅智強評價到，台灣拿人民的納稅錢作為與美國交換的籌碼，這是不對的。 「美國在兩岸關係中扮演的角色是台灣的保護者，但我們沒有那麼雄厚的財力供大家予取予求」。