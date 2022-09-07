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科羅拉多河乾枯 聯邦籲西部7州省水

編譯組／綜合報導
極度乾旱下，聯邦政府呼籲西部七州節約用水，避免乾凅的米德湖和鮑威爾湖下降至危險水位。圖為乾凅的米德湖。（Getty Images）
極度乾旱下，聯邦政府呼籲西部七州節約用水，避免乾凅的米德湖和鮑威爾湖下降至危險水位。圖為乾凅的米德湖。（Getty Images）

歷經超過22年乾旱與全球氣候變遷，位於科羅拉多河（Colorado River）流域全美最大的米德湖（Lake Mead）和鮑威爾湖（Lake Powell）水庫水位，將於明年降至危險的歷史新低。

洛杉磯時報報導，內政部負責水和科學的助理部長特魯希洛（Tanya Trujillo）呼籲仰賴該河流的科羅拉多、懷俄明、猶他、新墨西哥、亞利桑納、內華達和加州西部七州「立即採取行動」，兩個月內尋求大幅節水方法。

先前，聯邦墾務局局長圖騰（Camille Calimlim Touton）宣布，明年需大幅削減200萬至400萬畝-呎（acre-feet）水資源。加州、亞利桑納和內華達州去年共使用約700萬畝-呎的科羅拉多河水。

米德湖、鮑威爾湖只剩28%蓄水量

然而歷經多年乾旱，米德湖和鮑威爾湖水面只剩28%蓄水量。政府預計，若用水量沒有太大變化，水庫將於未來兩年繼續下降。

預計明年3月，位於猶他和亞利桑納州界的鮑威爾湖水位將下降30多呎，距離格倫峽谷大壩（Glen Canyon Dam）無法發電的水位約16呎。去年，大壩生產的電力足以滿足超過30萬普通家庭用電。

美國最大的米德湖水位在海拔1045呎以上，預計至2023年7月下降26呎以上，最終將接近895呎的危險範圍。低於該水位，將無法通過胡佛水壩（Hoover Dam）供應加州、亞利桑納和墨西哥水資源，成了「死水池」（dead pool）。

科羅拉多河發源於洛磯山脈，是從懷俄明州至南加州約4000萬人口和農田重要水源。該河長期以來一直被過度使用，大量水資源轉移至供應農場和城市。

自2000年以來，該河流量減少近20%。這種被科學家稱為「乾旱化」的情況，將隨溫度攀升而惡化。

去年，聯邦政府首次宣布科羅拉多河缺水，亞利桑納州部分地區農民，已讓部分田地休耕，抽取更多地下水。

加州尚未削減供應，但特魯希洛表示，聯邦目標是與各州制定縮減政策，其中，農業區將承擔大部分節水負擔。

上個月，內政部宣布一項計畫，通過減少格倫大壩排放，從上游火焰峽谷（Flaming Gorge Reservior）水庫釋放50萬畝-呎水，在鮑威爾湖留下48萬畝-呎水。

她說，這些措施旨在保護格倫峽谷大壩水力發電。鮑威爾湖需更大程度削減供水，以保護基礎設施。

特魯希洛說，根據1.2兆基礎設施法，聯邦政府可提供資金修復基礎設施、提高用水效率，包括墾務局83億元。

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