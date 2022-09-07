我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美最難負擔生活10市 9個在加州 5個在灣區

若解放軍犯台 美空軍將領：會是史上最困難軍事行動之一

雷千紅爭競選資格案聽證 律師不樂觀 裁決7日出爈

記者李怡 / 舊金山報導
圖為雷千紅(中)與其兩名律師。 （記者李怡／攝影）
圖為雷千紅(中)與其兩名律師。 （記者李怡／攝影）

舊金山第四區候選人雷千紅被舊金山市府選務局移除競選資格。為此雷千紅將舊金山市政府與選務局告上法庭，並於6日在舊金山法院舉行第一次聽證會。三方律師均出席，雷千紅的代表律師沈哲瀚表示，法官還未裁定結果，可能不會像預期的那麼樂觀。

沈哲瀚表示，6日與舊金山市府與選務處的代表律師提供三方證據給法官，並就與此事相關的法律問題展開辯論。因8日選票就將打印，因此法院只有7日一天的裁決時間，且7日必須出裁決結果。他會時刻注意聽候法院的裁決結果。

雷千紅希望法院判決將她的名字加入到11月份的選票上。舊金山市政府與選務處依舊堅持移除雷千紅的競選資格。

早前市選務處長安茲(John Arntz) 表示，經市府律師調查得出結論後，雷千紅的名字不會出現在選票上。因為她沒有證據證明，她在啟動競選活動前在第四區居住足夠的時間。 舊金山「城市憲章」要求每名參選市議員的人必須在其所在地區居住至少30天，才有資格參選。

雷千紅稱，自己3月便住進日落區，提供了各種文件包括郵件、銀行紀錄等作證明。但市府律師表示，雷千紅所提供資料不足，沒有足夠的證據能證明她在參選前於日落區住滿30天。

在早前的市府律師聲明中說道，儘管雷千紅在日落區按月租用房屋，但她也與她父親在第10區灣景區的房租住址有聯繫。她4月在那裡投票，並繼續收到郵件。據市府律師辦公室稱，她還與未婚夫在第9區的家，以及她兒子居住的第11區的另房子住址有關聯。

對於雷千紅律師團隊起訴市府一事，市府律師辦公室回應稱，「雷千紅女士有權將此事告上法庭，但我們堅持我們的事實和結論。在宣布參選前30天，她沒有證明她在日落區有長期主要的合法住所，選務處處長有權從選票中將其除名，因為她不符合競選第四區市議員的最低居住資格。 我們將在法庭上對訴訟作出回應，並期待在9月7日最後期限之前解決此事，以順利完成11月的投票。」

舊金山 投票

上一則

查維茲選聖荷西市長 議會絕對多數支持

下一則

3市議員治毒 推「舊金山復甦」計畫 盼90天解決毒品危機

延伸閱讀

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘
勞工節長周末金山人潮回來了 遊客穿梭華埠 劇院、餐廳排長龍

勞工節長周末金山人潮回來了 遊客穿梭華埠 劇院、餐廳排長龍
田德隆區抓毒販有種族偏見？ 金山警長：支持警員依法執行

田德隆區抓毒販有種族偏見？ 金山警長：支持警員依法執行
日落區中秋街會 下周末回歸

日落區中秋街會 下周末回歸
高中生升學就業準備項目 舊金山市議員馬兆明力挺

高中生升學就業準備項目 舊金山市議員馬兆明力挺

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20
灣區房屋價值的7月分月度跌幅全美最大。房地產專家指出，首要因素是灣區為全國房價最昂貴地點，買家可承受範圍已屆臨界點。(Getty Images)

灣區房市降溫 7月房價跌幅全美最大

2022-09-04 02:05

超人氣

更多 >
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

好市多挖寶 10個退休人士必買的商品