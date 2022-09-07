雷千紅爭競選資格案聽證 律師不樂觀 裁決7日出爈

圖為雷千紅(中)與其兩名律師。 （記者李怡／攝影）

舊金山 第四區候選人雷千紅被舊金山市府選務局移除競選資格。為此雷千紅將舊金山市政府與選務局告上法庭，並於6日在舊金山法院舉行第一次聽證會。三方律師均出席，雷千紅的代表律師沈哲瀚表示，法官還未裁定結果，可能不會像預期的那麼樂觀。

沈哲瀚表示，6日與舊金山市府與選務處的代表律師提供三方證據給法官，並就與此事相關的法律問題展開辯論。因8日選票就將打印，因此法院只有7日一天的裁決時間，且7日必須出裁決結果。他會時刻注意聽候法院的裁決結果。

雷千紅希望法院判決將她的名字加入到11月份的選票上。舊金山市政府與選務處依舊堅持移除雷千紅的競選資格。

早前市選務處長安茲(John Arntz) 表示，經市府律師調查得出結論後，雷千紅的名字不會出現在選票上。因為她沒有證據證明，她在啟動競選活動前在第四區居住足夠的時間。 舊金山「城市憲章」要求每名參選市議員的人必須在其所在地區居住至少30天，才有資格參選。

雷千紅稱，自己3月便住進日落區，提供了各種文件包括郵件、銀行紀錄等作證明。但市府律師表示，雷千紅所提供資料不足，沒有足夠的證據能證明她在參選前於日落區住滿30天。

在早前的市府律師聲明中說道，儘管雷千紅在日落區按月租用房屋，但她也與她父親在第10區灣景區的房租住址有聯繫。她4月在那裡投票 ，並繼續收到郵件。據市府律師辦公室稱，她還與未婚夫在第9區的家，以及她兒子居住的第11區的另房子住址有關聯。

對於雷千紅律師團隊起訴市府一事，市府律師辦公室回應稱，「雷千紅女士有權將此事告上法庭，但我們堅持我們的事實和結論。在宣布參選前30天，她沒有證明她在日落區有長期主要的合法住所，選務處處長有權從選票中將其除名，因為她不符合競選第四區市議員的最低居住資格。 我們將在法庭上對訴訟作出回應，並期待在9月7日最後期限之前解決此事，以順利完成11月的投票。」