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布雷迪憶灣區兒時生活 談為何重返NFL

記者王子涵／舊金山報導
布雷迪(後排左二)成長與舊金山49人最黃金的80年代，從小接觸美式足球的他，一直希望可以效力家鄉的球隊。（Getty Images）
布雷迪(後排左二)成長與舊金山49人最黃金的80年代，從小接觸美式足球的他，一直希望可以效力家鄉的球隊。（Getty Images）

NFL傳奇四分衛、坦帕灣海盜隊（The Tampa Bay Buccaneers）球員布雷迪（Tom Brady）6日在一期播客節目上，再次談到了他決定重返NFL的決定，並談到了家庭和事業的平衡。

布雷迪在2月份做出了退役的決定，但又在一個月後反悔，開啟個人第23個賽季的征程。季前賽，他又缺席了整整11天的隊內合練，回歸時他解釋道：「我已經45歲了，生活中太多事情要忙了。」

「即使體育世界需要你，但你無法停止生活。」布雷迪說，「我的兒子讀高一，他在打橄欖球，我9歲的孩子也需要我照顧。我還有父母，這些事情對我非常重要，無論是賽場內還是場外，我都在盡全力。」

布雷迪成長與舊金山49人最黃金的80年代，從小接觸美式足球的他，一直希望可以效力家鄉的球隊，無論是加州大學柏克萊分校的金熊隊（The Golden Bears），還是舊金山49人。

4歲的布雷迪被媽媽帶去觀看了人生中第一場美式足球比賽，那是1982年在燭台公園（Candlestick Park）的國聯冠軍賽。他曾回憶道，比起比賽，當時的他更關心是否能得到一個加油助威用的泡沫手指。

布雷迪曾說：「我在灣區長大並愛上橄欖球運動，對我來說，能看到49人的成功，和那些偉大的四分衛楊（Steve Young）和蒙塔納（Joe Montana）的比賽，這是我對童年最好的記憶之一。」

2016年，布雷迪生涯首次與舊金山49人比賽，他所代表的愛國者隊以30-17贏下了比賽。賽後他表示，很享受和49人名宿們的交談，他稱自己表現得和一個普通球迷一般。「我在中場休息看到蒙塔納、克拉克（Dwight Clark），這對於我來說是想打偉大的一天。

新賽季，布雷迪的首場比賽將是對陣達拉斯牛仔隊。他補充道：「一旦賽季到來，我會真正聚焦在賽場本身，最大程度幫助球隊發揮潛力。」

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