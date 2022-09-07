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3市議員治毒 推「舊金山復甦」計畫 盼90天解決毒品危機

記者王子涵／舊金山報導
麥德誠(中)表示，解決毒品問題應該是全市性的行動。（麥德誠辦公室提供）
麥德誠(中)表示，解決毒品問題應該是全市性的行動。（麥德誠辦公室提供）

為解決困擾舊金山已久的毒品危機，三名市議員6日共同推出「舊金山復甦」計畫（San Francisco Recovers），要求21個城市部門及6個委員會向市議會報告所需資源和困難，以幫助市議會根據實際情況制定解決方案，在90天內解決毒品危機。該計畫於6日當晚遞交至市議會討論。

市議員麥德誠（Matt Dorsey）發表聲明稱，自2020年1月以來，毒品過量已奪去1700名舊金山人的生命，超過同期新冠病毒死亡率的兩倍。街頭毒品交易、致命毒品吸入過量等相關犯罪仍急劇增加，目前警局所繳獲的芬太尼毒品重量比2020年的10倍。

麥德誠也深受毒品、酒精影響，目前正值戒毒期。他表示，目前所面臨的所有問題中，沒有比毒品問題更具有破壞力、更致命的了；「舊金山復甦計畫是基於美國、歐洲主要城市成功的毒品干預以及公共衛生經驗制定的。」麥德誠說，「我們首先會與多個城市部門接觸，確保市議會的決定是深思熟慮、協調良好，且有充足的資金保障。」

在被問及該計畫有何不同時，麥德誠回答：「先前的解決方案是政治上的失敗。」麥德誠引用了一項研究，發現歐洲一些成功治理街頭毒品交易的城市，能夠在醫療、社會服務及警務執法有機結合，達成「政治共識」，將毒癮視作健康問題，將吸毒視作社會公害。

市議員孟達文（Rafael Mandelman）說：「居民、小商業主和遊客有理由感到沮喪，我們每年有6億元的行為健康預算，但年復一年仍有數百人死於吸毒過量。舊金山復甦計畫將聯合市府所有部門，一起改變舊金山街道上的無情和痛苦的現狀。」

市議員司嘉怡（Catherine Stefani）說：「舊金山有成千上萬的人在街頭慢慢死去，我們必須盡我們所能，幫助那些在毒癮中掙扎的人們。現在是時候結束街頭毒品市場了，讓芬太尼離開我們的街道，幫助人們康復。」

這項計畫還指出，市府律師邱信福（David Chiu）從正在進行的，對Walgreen藥店售賣阿片類藥物的訴訟中，回收超過1億元和解金，將從經濟上支持復甦計畫。

相較於市長布里德（London Breed）下達的田德隆區緊急令，此計畫的細節更加詳細，超過21頁的計畫書包含了對醫療、警務、社會服務等多部門的具體建議。

根據數據和居民的反饋來看，為期90天的田德隆的緊急狀態使得更多的遊民進入庇護所，儘管街道看上去整潔許多，但是毒品活動並沒有明顯改變。更多的警員被派往該區域，但毒品犯罪的傳票數量一直到新地檢長謝安宜（Brook Jenkins）上任後才大幅增加。有批評者稱，布里德重新點燃了毒品戰爭。

位於聯合廣場的救助中心曾是緊急狀態時期的核心區域，但在命令結束後的三個月，鮮有人來到這裡尋求幫助，該中心也將在年底徹底關閉。

麥德誠強調，解決毒品問題應該是全市性的行動，而不是以社區為中心的，是持續的而不是臨時的；「田德隆緊急事件的主要教訓是，任何政治上的爭端都源於市議會，所以我們應該從那裡開始。」麥德誠說。

解決毒品問題應該是全市性的行動，而不是以社區為中心的，是持續的，而不是臨時的。（...
解決毒品問題應該是全市性的行動，而不是以社區為中心的，是持續的，而不是臨時的。（麥德誠辦公室提供）

毒品 舊金山 緊急狀態

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