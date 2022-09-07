連接台灣、矽谷 孫珍理任科技組長

孫珍理接任科技組長。（記者李榮／攝影）

駐舊金山科技組新任組長孫珍理近日正式上任，上個月底來到灣區 ，6日與媒體聚會，也是孫珍理首度的公開活動。最特別的是，孫珍理是台灣大學機械系的教授，是由學界借調至國科會來灣區擔任科技組長。她表示，自己的碩士與博士都在灣區完成，未來希望貢獻自己在學界與業界的人脈，協助矽谷 與台灣的連結。

孫珍理是中央大學機械系學士、史丹福大學機械碩士、柏克萊加大 機械博士。2003年進入台大任教。研究領域包括：二元混合系統之相變熱傳、微流元件設計、微觀熱流量測技術發展、電子構裝散熱等。教學的課程則有熱力學、熱傳學、能源工程概論、電子設備之熱傳分析。

孫珍理表示，碩士以及博士都分別在灣區的史丹福與柏克萊拿到，能夠回到灣區接任科技組長一職，非常開心。但以前分別是住在中半島以及東灣，這次是到氣候普遍稍微熱一點的南灣，而且幾天剛好碰上熱浪，天氣實在令人印象深刻，「另一方面，我也覺得灣區（幾年來）變得更乾燥、行道樹乾枯了不少，全球暖化的影響是更嚴重的。」

她表示，多年來觀察矽谷，總覺得矽谷在短短的一、兩年，常常就可能會有很大的變化，步調非常快速。像是237、101公路兩旁的公司招牌，物換星移很迅速，幾年前跟幾年後，引領風潮的公司常常早已不同，「這是很驚悚的一件事情，如果自己不努力，就很快會被潮流淹沒。」然而，另一方面來看，矽谷又總是讓人非常的興奮，幾乎所有的新創都在這邊，充滿生氣與活力。

她指出，科技組在幾任組長的累積之下，奠定了很厚實的根基，從幫助美國與台灣建立連結、台灣設立科學園區開始，一直到後來加入生醫相關計畫、加強創新創業產業等。如今大環境不是很穩定，中美之間角力也不斷持續，但在此環境下，她強調會將繼續努力，並將過往在學術界，包括史丹福、柏克萊加大的人脈帶入，希望深化美台科技方便的連結與合作。

孫珍理說，美國的科技無疑是全球頂尖，其中一個重要的原因就是美國企業很靈活，能更快速應對市場的變化。同時，企業界與學界的合作上，美國企業或許因為規模與利潤方面都比較有優勢，能夠支持基礎的研究，也拉開了美國與其他地方的科技差距與追趕的難度。美國企業不會只希望學界擔任救火隊的角色，畢竟任務導向是比較可惜的事情。

她表示，台灣過去幾年來已經正視少子化的問題，人才的流失已經是國安層級的議題。美國能夠如此成功，其中一個很重要的原因就是全世界優秀的人才都會想到美國一展身手。也因此，台灣的政府希望藉由就業金卡等吸納更多人材，她並希望說服更多台灣的優秀留學生回國服務，無論是進入學界，或是進入產業，相信都能夠有所發揮。