查維茲選聖荷西市長 議會絕對多數支持

查維茲獲得除對手馬漢以外，聖荷西市議會全數議員的支持。（本報檔案照片）

聖荷西 市長選戰愈來愈白熱化，聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）6日宣布獲得聖荷西副市長瓊斯（Charles Jones）背書支持。瓊斯的表態，也等於查維茲獲得了聖荷西市議會中幾乎全部議員的支持背書。唯一例外沒有背書查維茲的市議員，是同樣也競選聖荷西市長職位的對手馬漢（Matt Mahan.）。

瓊斯指出，聖荷西市長期以來被分化成「挺商業還是勞工」、「東聖荷西還是西聖荷西」、「富裕還是貧窮」，而他支持查維茲是因爲查維茲有非常豐富政治的經驗與能力，相信能夠把不同背景與觀點結合在一起，讓城市走向正確的道路，「我們的居民依賴市府提供必要的服務，而查維茲是最好的候選人，能夠解決聖荷西面對的問題，也能夠實踐公共安全與生活質量等大家關心的議題。」

查維茲在獲得背書後指出，能夠得到副市長瓊斯的背書備感榮幸。她表示，自己與瓊斯曾在交通局（Valley Transportation Authority）董事會共事。多年的認識下來，她認為瓊斯是一個非常好的夥伴。

查維茲表示，雖然聖荷西面臨的問題很複雜，但是相信藉由眾人的努力，能夠一一面對解決。像是遊民 問題，就必須要確保街區的公共安全與衛生，並且加強心理健康輔導，以便減少911應付遊民狀況的報案的電話。

聯邦眾議員 羅芙根（Zoe Lofgren）也替查維茲背書。羅芙根表示，回顧聖荷西市長選戰的歷史中，候選人得到全數市議員支持的情況已經是1975年海斯（Janet Grey Hayes）參選的時候，而海斯後來順利當選，成為聖荷西首任的女性市長，也是全美國歷史上第一位女性的大城市市長。

查維茲（Cindy Chavez）這次參選聖荷西市市長是對上聖荷西現任市議員馬漢，兩人在初選時進入前二，將於年底大選決戰。查維茲多年前就曾參選聖荷西市長，然而當時輸給喬可力（Chuck Reed）。這次捲土重來，查維茲的政治經驗與選票基礎都已不同。