上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

相對於美國其他大部分都會城市聚集民眾，聖荷西 市中心目前僅能見到疫情 前一半的人們活動，屋崙市中心情況更差，舊金山核心地區人口活動甚至不到過去的三分之一水平。根據最新數據，舊金山市中心人口活動恢復水平為北美大城市中最差。

多倫多大學依據手機地點訊息、量化灣區 各城市中心人口活動足跡情況。代表數百家灣區雇主的「灣區委員會」(Bay Area Council)執行長溫德曼(Jim Wunderman)表示，其實根本不需要統計機構，就能見到所在城市是個空城。

數據顯示，灣區三個人口最多城市的活動情況，遠遠落後於美國其他主要城市中心。聖地牙哥市中心活動水平已恢復接近疫情前90%、坦帕恢復85%、紐約市恢復78%。灣區當地商業領袖表示，工作型態轉變至遠程辦公，對灣區打擊尤其嚴重，因為灣區有許多工作能在家完成。

溫德曼認為，期望員工每周回辦公室上班五天的公司，可能成為不具吸引力的雇主。員工選擇遠程辦公，導致城市中心空無一人，對經濟產生深遠影響。

聖荷西商會執行長西維(Derrick Seaver)表示，聖荷西市中心缺乏許多美國市中心的住宅密度，使得城市更加仰賴辦公室員工、商務旅客與參加會議以及其他大型活動的遊客，然而，這些族群目前較為缺乏。聖荷西市數據顯示，聖荷西麥肯尼活動中心(San Jose McEnery Convention Center)疫情前的財務年度，曾舉辦118場活動、吸引88萬2000人與會，但是，今年6月結束的財務年度，僅舉辦疫情前三分之一數量的活動和與會者。

屋崙市中心的人口活動，僅占疫情前46%。屋崙特殊計畫主任凱恩(Kelley Kahn)表示，屋崙制定計畫，協助零售商、藝術界人士與餐館在內的小型商業，能在市中心開展業務更容易且更便宜。此外，屋崙市府員工每周必須至少有兩天到辦公室上班。他說，此一規定的部分原因，是希望支持市中心商業，並以身作則將生活帶回市中心。

舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且辦公室大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。舊金山首席經濟學家伊根(Ted Egan)表示，辦公室空間需求下降與租賃價格下降，比疫情開始時低14%，可能提供機會，讓過去因高價而無法進入舊金山的小公司，可能有機會重新進入。疫情開始以來，舊金山人口減少7%、公寓租金下跌9%，代表著這座城市可能對部分過去一些因房價過高而排除在外的人來說，變得可以負擔。

不過，商界領袖認為，三個城市的無家可歸營地與遊民，可能讓市中心失去吸引力。灣區市府官員希望各公司能鼓勵員工重返辦公室。若遠程工作比例沒有大幅下降，困難將擴大，因城市可自市中心活動獲得收入包括銷售稅、使用稅、所得稅與薪資稅。若許多員工持續留在家中，聖荷西經濟將出現「長期修正」，經濟狀態可能會調整，但將承受巨大痛苦。