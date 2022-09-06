我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國首相特拉斯：「抗中鐵娘子」要面臨哪些難題？

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

編譯組／灣區5日電
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

相對於美國其他大部分都會城市聚集民眾，聖荷西市中心目前僅能見到疫情前一半的人們活動，屋崙市中心情況更差，舊金山核心地區人口活動甚至不到過去的三分之一水平。根據最新數據，舊金山市中心人口活動恢復水平為北美大城市中最差。

多倫多大學依據手機地點訊息、量化灣區各城市中心人口活動足跡情況。代表數百家灣區雇主的「灣區委員會」(Bay Area Council)執行長溫德曼(Jim Wunderman)表示，其實根本不需要統計機構，就能見到所在城市是個空城。

數據顯示，灣區三個人口最多城市的活動情況，遠遠落後於美國其他主要城市中心。聖地牙哥市中心活動水平已恢復接近疫情前90%、坦帕恢復85%、紐約市恢復78%。灣區當地商業領袖表示，工作型態轉變至遠程辦公，對灣區打擊尤其嚴重，因為灣區有許多工作能在家完成。

溫德曼認為，期望員工每周回辦公室上班五天的公司，可能成為不具吸引力的雇主。員工選擇遠程辦公，導致城市中心空無一人，對經濟產生深遠影響。

聖荷西商會執行長西維(Derrick Seaver)表示，聖荷西市中心缺乏許多美國市中心的住宅密度，使得城市更加仰賴辦公室員工、商務旅客與參加會議以及其他大型活動的遊客，然而，這些族群目前較為缺乏。聖荷西市數據顯示，聖荷西麥肯尼活動中心(San Jose McEnery Convention Center)疫情前的財務年度，曾舉辦118場活動、吸引88萬2000人與會，但是，今年6月結束的財務年度，僅舉辦疫情前三分之一數量的活動和與會者。

屋崙市中心的人口活動，僅占疫情前46%。屋崙特殊計畫主任凱恩(Kelley Kahn)表示，屋崙制定計畫，協助零售商、藝術界人士與餐館在內的小型商業，能在市中心開展業務更容易且更便宜。此外，屋崙市府員工每周必須至少有兩天到辦公室上班。他說，此一規定的部分原因，是希望支持市中心商業，並以身作則將生活帶回市中心。

舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且辦公室大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。舊金山首席經濟學家伊根(Ted Egan)表示，辦公室空間需求下降與租賃價格下降，比疫情開始時低14%，可能提供機會，讓過去因高價而無法進入舊金山的小公司，可能有機會重新進入。疫情開始以來，舊金山人口減少7%、公寓租金下跌9%，代表著這座城市可能對部分過去一些因房價過高而排除在外的人來說，變得可以負擔。

不過，商界領袖認為，三個城市的無家可歸營地與遊民，可能讓市中心失去吸引力。灣區市府官員希望各公司能鼓勵員工重返辦公室。若遠程工作比例沒有大幅下降，困難將擴大，因城市可自市中心活動獲得收入包括銷售稅、使用稅、所得稅與薪資稅。若許多員工持續留在家中，聖荷西經濟將出現「長期修正」，經濟狀態可能會調整，但將承受巨大痛苦。

灣區 疫情 聖荷西

上一則

山火緊急狀態 州總檢長邦塔：價格欺詐非法

下一則

極端熱浪分級 加州議會通過提案

延伸閱讀

「熱穹頂」高氣壓 夏季常出現

「熱穹頂」高氣壓 夏季常出現
熱穹頂高壓將持續數日 海灘成消暑好去處

熱穹頂高壓將持續數日 海灘成消暑好去處
聖荷西動物收容所爆滿 鼓勵領養

聖荷西動物收容所爆滿 鼓勵領養
聖荷西婦 刮出2000萬元獎金

聖荷西婦 刮出2000萬元獎金
聖荷西太極門21周年 敲響和平鐘

聖荷西太極門21周年 敲響和平鐘

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20
桑尼維爾派對槍擊命案Airbnb華裔屋主被市府和加州控告。(取自桑尼維爾市府官方臉書)

桑尼維爾派對槍擊案 Airbnb華裔屋主遭市府、州府控告

2022-08-30 02:16
灣區房屋價值的7月分月度跌幅全美最大。房地產專家指出，首要因素是灣區為全國房價最昂貴地點，買家可承受範圍已屆臨界點。(Getty Images)

灣區房市降溫 7月房價跌幅全美最大

2022-09-04 02:05
Echelon Insights最近進行的民調顯示，民主黨和中間選民心目中的總統候選人第一人選是賀錦麗，不是紐森。（美聯社）

總統大選民調：民主黨人、中間選民支持賀錦麗勝紐森

2022-08-30 02:20

超人氣

更多 >
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水
成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？

成都人太難了…封控遭遇地震 逃生違法嗎？