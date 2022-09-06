山火緊急狀態 州總檢長邦塔：價格欺詐非法

北加州西斯邱縣的磨坊大火持續蔓延，州長紐森宣布進入緊急狀態。州總檢察長邦塔發出消費者警告，在緊急狀態下的價格欺詐是非法的。（記者劉先進／翻攝）

北加州 西斯邱縣（Siskiyou County）的磨坊大火（Mill Fire），在勞工 節期間持續蔓延，大火近日摧毀了威德（Weed）的一個社區，導致兩個女子死亡，分別為66歲和73歲。另有三人在大火中受傷。截至5日上午，大火已經燒毀北加州4263畝土地，火勢被控制在40%。州長紐森宣布進入緊急狀態 。州總檢察長邦塔（Rob Bonta）則發出消費者警告，提醒所有加州人，根據刑法第396條，在緊急狀態下的價格欺詐是非法的。

加州的法律一般禁止收取超過10%的價格，而這是在州或地方宣布緊急情況之前的價格。對於賣家在緊急狀態宣布後才開始銷售的任何商品，法律一般禁止收取超過賣家該商品成本50%以上的價格；這項法律適用於銷售食品、應急用品、醫療用品、建築材料和汽油的人。

該法律還適用於維修或重建服務、緊急清理服務、某些運輸服務、貨運和倉儲服務、酒店住宿和出租房屋。當然，也存在例外情況，比如企業的勞動力、商品或材料價格上漲。

違反價格壟斷法規的人，將受到刑事起訴，可能被處以縣監獄一年的監禁或高達1萬元的罰款。違規者還將受到民事執法行動的處罰，包括每次違規最高2500元的民事處罰、禁令救濟和強制性賠償。總檢察長和當地地區檢察官可以執行此法規。

邦塔說，進入勞工節周末，加州人正在為殘酷的氣溫和增加的火災風險做準備。在錫斯基尤縣，一場快速蔓延的大火摧毀了房屋，並迫使人們撤離。在這種危急時刻，趁機占加州人便宜是不可接受的。「隨著州長最近宣布錫斯基尤縣進入緊急狀態，我想清楚地表明，價格欺詐是非法的；如果你看到商家提高基本用品的價格，請立即向州總檢察長辦公室或地方當局報告。」