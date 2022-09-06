我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國首相特拉斯：「抗中鐵娘子」要面臨哪些難題？

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

磨坊山火兩人喪生 25%受控

編譯組／美聯社5日電
北加磨坊山火已造成兩人喪生。（美聯社）
北加磨坊山火已造成兩人喪生。（美聯社）

加州西斯邱縣（Siskiyou County）警長拉魯（Jeremiah LaRue）說，有兩人在北加州一個小鎮最新的一場野火中死亡。

拉魯周日（4日）下午在威德（Weed）以北的一所小學舉行的社區會議上分享這一信息，這個北加州農村社區被這場野火燒焦。他沒有立即提供這兩名死者的姓名或其他細節。

拉魯和其他官員都承認社區面臨的不確定性，例如人們何時可回到他們的家中、電力何時將會恢復。周日，約有1000人仍處於疏散令之下，消防員正在努力控制周五（2日）假期周末開始時失控的大火。

據加州森林防火廳（Cal Fire）稱，這場被稱為 「磨坊山火 」 （Mill Fire）的大火自周六（3日）上午以來沒有擴大，覆蓋面積約6.6平方哩（17平方公里），控制率為25%。但官員們說，附近也始於周五的山火在周日擴大規模，該地區人口較少，有超過300人被下令疏散。

消防官員周日表示，共有132座建築被摧毀或損壞，但不清楚這些建築是住宅、企業還是其他建築。Cal Fire稱有三人受傷，但沒有其他細節。

威德鎮在舊金山東北部約280哩（451公里）處，只有不到3000人，長期以來一直被路人視為5號州際公路上的一個奇特景點。但這個坐落在沙斯達山陰影下的小鎮對野火並不陌生。

大風使威德和周圍地區成為野火的危險之地，將星星之火掃成燎原之勢。自2014年以來，威德已經發生三場大火；這段時間極端乾旱條件，導致加州發生歷史上最大和最具破壞性的火災。

當加州進入傳統上最嚴重的火災季節時，乾旱依然存在。科學家說，過去30年氣候變化使西部變得更加溫暖和乾燥，並將繼續使天氣更加極端，野火更加頻繁和具有破壞性。

在救援人員與火焰搏鬥的同時，該州大部分地區在勞工節周末的熱浪中烘烤，洛杉磯的溫度預計將超過華氏100度（攝氏38度），這對南加州來說，是異常溫暖的天氣，預計從中央山谷直到首府沙加緬度的溫度會更高。

加州獨立電力系統營運中心（California Independent System Operator）發布第五次 「節約用電警報」（flex alert），呼籲人們下午4時到9時少用空調和其他電器，以保護電網。

加州 北加 山火

上一則

中秋嘉年華巡禮 9/10歡迎親子同樂

下一則

山火緊急狀態 州總檢長邦塔：價格欺詐非法

延伸閱讀

勞工節周末 加州警方逮捕酒駕和藥物駕駛600人

勞工節周末 加州警方逮捕酒駕和藥物駕駛600人
今年規模最大熱浪 高溫天氣持續 加州供電吃緊

今年規模最大熱浪 高溫天氣持續 加州供電吃緊
北加磨坊大火焚毀逾4000畝 25%受控

北加磨坊大火焚毀逾4000畝 25%受控
加州電動車新規 5州有意跟進 2州可能不會

加州電動車新規 5州有意跟進 2州可能不會
北加「米爾」野火延燒1620公頃 已控制約20%火勢

北加「米爾」野火延燒1620公頃 已控制約20%火勢

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20
桑尼維爾派對槍擊命案Airbnb華裔屋主被市府和加州控告。(取自桑尼維爾市府官方臉書)

桑尼維爾派對槍擊案 Airbnb華裔屋主遭市府、州府控告

2022-08-30 02:16
Echelon Insights最近進行的民調顯示，民主黨和中間選民心目中的總統候選人第一人選是賀錦麗，不是紐森。（美聯社）

總統大選民調：民主黨人、中間選民支持賀錦麗勝紐森

2022-08-30 02:20
灣區本周又有熱浪來襲，將持續到勞工節周末。（Getty Images）

灣區熱浪到勞工節周末 部分地區恐斷電

2022-08-31 02:18

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水