磨坊山火兩人喪生 25%受控

北加磨坊山火已造成兩人喪生。（美聯社）

北加州 西斯邱縣（Siskiyou County）警長拉魯（Jeremiah LaRue）說，有兩人在北加 州一個小鎮最新的一場野火中死亡。

拉魯周日（4日）下午在威德（Weed）以北的一所小學舉行的社區會議上分享這一信息，這個北加州農村社區被這場野火燒焦。他沒有立即提供這兩名死者的姓名或其他細節。

拉魯和其他官員都承認社區面臨的不確定性，例如人們何時可回到他們的家中、電力何時將會恢復。周日，約有1000人仍處於疏散令之下，消防員正在努力控制周五（2日）假期周末開始時失控的大火。

據加州森林防火廳（Cal Fire）稱，這場被稱為 「磨坊山火 」 （Mill Fire）的大火自周六（3日）上午以來沒有擴大，覆蓋面積約6.6平方哩（17平方公里），控制率為25%。但官員們說，附近也始於周五的山火在周日擴大規模，該地區人口較少，有超過300人被下令疏散。

消防官員周日表示，共有132座建築被摧毀或損壞，但不清楚這些建築是住宅、企業還是其他建築。Cal Fire稱有三人受傷，但沒有其他細節。

威德鎮在舊金山東北部約280哩（451公里）處，只有不到3000人，長期以來一直被路人視為5號州際公路上的一個奇特景點。但這個坐落在沙斯達山陰影下的小鎮對野火並不陌生。

大風使威德和周圍地區成為野火的危險之地，將星星之火掃成燎原之勢。自2014年以來，威德已經發生三場大火；這段時間極端乾旱條件，導致加州發生歷史上最大和最具破壞性的火災。

當加州進入傳統上最嚴重的火災季節時，乾旱依然存在。科學家說，過去30年氣候變化使西部變得更加溫暖和乾燥，並將繼續使天氣更加極端，野火更加頻繁和具有破壞性。

在救援人員與火焰搏鬥的同時，該州大部分地區在勞工節周末的熱浪中烘烤，洛杉磯的溫度預計將超過華氏100度（攝氏38度），這對南加州來說，是異常溫暖的天氣，預計從中央山谷直到首府沙加緬度的溫度會更高。

加州獨立電力系統營運中心（California Independent System Operator）發布第五次 「節約用電警報」（flex alert），呼籲人們下午4時到9時少用空調和其他電器，以保護電網。