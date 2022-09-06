極端熱浪分級 加州議會通過提案

加州議會通過制定極端熱浪分級系統，州長紐森應會簽署通過。（美聯社）

每當颶風、野火、龍捲風等自然災害來襲時，美國都會予以分級和取名，以顯示其破壞力的嚴重程度。美國目前並沒有熱浪 的分級系統，但加州 現在提出一項法案，要求開始對極端熱浪進行分級。

由於缺乏明確的溝通工具來警告公眾關於危險的高溫 ，加州議會提出AB2238法案，要求加州環境保護局（Environmental Protection Agency）在2025年1月1日之前制定一個熱浪分級系統。

提出這項法案的加州眾議員里瓦斯（Luz Rivas）表示，熱浪是無聲殺手，它們比其他極端氣候事件造成更多人死亡，但它們造成的傷害往往要很長一段時間後，才會被注意到和被報告。

里瓦斯說：「極端熱浪的殺傷力很大，尤其以低收入社區受到的影響最大，因為低收入民眾沒有能力躲避熱浪，我們必須立刻採取積極行動。」

加州議會在上周休會前一致通過AB2238法案，州長紐森（Gavin Newsom）必須在9月30日前簽署批准或否決這項提案；如果紐森批准，加州就會是美國第一個對熱浪制定分級系統的州。

加州目前這波熱浪已在許多地區創下高溫紀錄，助長野火的燃燒，並使電網負荷量達到隨時可能停電的程度。

根據聯邦政府的定義，極端熱浪是「氣溫超過90度至少連續兩到三天的高溫、悶熱時期」。儘管國家氣象局偶爾會發布高溫警報，並指導民眾在氣溫飆升時該採取哪些預防措施，但是並未對熱浪制定類似其他危險天災的分級系統。

根據分析，熱浪造成的死亡人數被嚴重低估。紀錄顯示，從2010年到2019年，加州一共有599人死於高溫，但實際死亡人數接近3900人。

紐森最近幾周一直積極宣傳他的氣候計畫，表示將撥款540億元用於對抗極端天氣，其中3億多元將用於熱浪緩解。

紐森上周在一場記者會上說：「沒有人否認熱浪早在氣候變遷之前就已存在，但是，它們持續的時間和強度是一直在增加，看看未來五天的天氣預測就會明白。」