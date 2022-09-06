我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國首相特拉斯：「抗中鐵娘子」要面臨哪些難題？

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

極端熱浪分級 加州議會通過提案

編譯組／綜合5日電
加州議會通過制定極端熱浪分級系統，州長紐森應會簽署通過。（美聯社）
加州議會通過制定極端熱浪分級系統，州長紐森應會簽署通過。（美聯社）

每當颶風、野火、龍捲風等自然災害來襲時，美國都會予以分級和取名，以顯示其破壞力的嚴重程度。美國目前並沒有熱浪的分級系統，但加州現在提出一項法案，要求開始對極端熱浪進行分級。

由於缺乏明確的溝通工具來警告公眾關於危險的高溫，加州議會提出AB2238法案，要求加州環境保護局（Environmental Protection Agency）在2025年1月1日之前制定一個熱浪分級系統。

提出這項法案的加州眾議員里瓦斯（Luz Rivas）表示，熱浪是無聲殺手，它們比其他極端氣候事件造成更多人死亡，但它們造成的傷害往往要很長一段時間後，才會被注意到和被報告。

里瓦斯說：「極端熱浪的殺傷力很大，尤其以低收入社區受到的影響最大，因為低收入民眾沒有能力躲避熱浪，我們必須立刻採取積極行動。」

加州議會在上周休會前一致通過AB2238法案，州長紐森（Gavin Newsom）必須在9月30日前簽署批准或否決這項提案；如果紐森批准，加州就會是美國第一個對熱浪制定分級系統的州。

加州目前這波熱浪已在許多地區創下高溫紀錄，助長野火的燃燒，並使電網負荷量達到隨時可能停電的程度。

根據聯邦政府的定義，極端熱浪是「氣溫超過90度至少連續兩到三天的高溫、悶熱時期」。儘管國家氣象局偶爾會發布高溫警報，並指導民眾在氣溫飆升時該採取哪些預防措施，但是並未對熱浪制定類似其他危險天災的分級系統。

根據分析，熱浪造成的死亡人數被嚴重低估。紀錄顯示，從2010年到2019年，加州一共有599人死於高溫，但實際死亡人數接近3900人。

紐森最近幾周一直積極宣傳他的氣候計畫，表示將撥款540億元用於對抗極端天氣，其中3億多元將用於熱浪緩解。

紐森上周在一場記者會上說：「沒有人否認熱浪早在氣候變遷之前就已存在，但是，它們持續的時間和強度是一直在增加，看看未來五天的天氣預測就會明白。」

熱浪 加州 高溫

上一則

山火緊急狀態 州總檢長邦塔：價格欺詐非法

下一則

史丹福學者講座 郭岱君：不要以為戰爭很遠 別誤判國際形勢

延伸閱讀

連鎖速食店最低時薪調至22元 加州新法明年能辦到

連鎖速食店最低時薪調至22元 加州新法明年能辦到
抓不到？多州立法阻「占領街頭」歪風 圍觀也開罰

抓不到？多州立法阻「占領街頭」歪風 圍觀也開罰
北加磨坊大火焚毀逾4000畝 25%受控

北加磨坊大火焚毀逾4000畝 25%受控
紐森岳父母 捐款女婿勁敵德桑提斯

紐森岳父母 捐款女婿勁敵德桑提斯
北加「米爾」野火延燒1620公頃 已控制約20%火勢

北加「米爾」野火延燒1620公頃 已控制約20%火勢

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20
桑尼維爾派對槍擊命案Airbnb華裔屋主被市府和加州控告。(取自桑尼維爾市府官方臉書)

桑尼維爾派對槍擊案 Airbnb華裔屋主遭市府、州府控告

2022-08-30 02:16
Echelon Insights最近進行的民調顯示，民主黨和中間選民心目中的總統候選人第一人選是賀錦麗，不是紐森。（美聯社）

總統大選民調：民主黨人、中間選民支持賀錦麗勝紐森

2022-08-30 02:20
灣區本周又有熱浪來襲，將持續到勞工節周末。（Getty Images）

灣區熱浪到勞工節周末 部分地區恐斷電

2022-08-31 02:18

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水