中秋嘉年華巡禮 9/10歡迎親子同樂

親子活動主持人蔡秉諺（左）及彭珈睿。（本報檔案照片）

中秋節是一個屬於全家大小的日子，世界日報攜同北加州 中文學校聯合會、矽谷國際傑人會特別在9月10日下午規畫一個三個小時的親子 活動，有中秋節的故事、親子遊戲、歌唱、舞蹈、青少年防身術，豐富多彩且贈送小禮物給大家，歡迎大家一起來，在歡樂氣氛裡共度中秋佳節。

是次活動也特別請來兩名主持人：Daniel （蔡秉諺）和 Maggie（彭珈睿），目前就讀高中的他（她）們，品學兼優，無論在學校或是在社團都是領導人物，個性活潑外向的他（她）們，將代領現場小朋友們，一起互動一起激情共渡美好的下午時光。

親子特區目前規畫的活動可區分成以下幾類：

中秋說故事

為了讓在海外成長的第二代或第三代華人能認識「中秋節」這個美麗的節日，親子專區內將由文化老師為小朋友講解「嫦娥奔月」及「吳剛伐桂」的故事由來；同時為了加深小朋友的記憶，將採取「邊講邊演的方式。換言之，故事的精采片段，將以表演的方式表達。同時老師們會在故事中找出幾個問題問在場的小朋友，答對者可以獲得主辦單位贈送的禮券或獎品。

親子團康遊戲

當日規畫的團康活動，有盲吃月餅猜口味、大家一起來扯鈴、大風吹、踩氣球。優勝者可得到精美禮品一份。

精采歌舞表演

親子專區也請來灣區 歌唱舞蹈表演家們，前來同台競技。歌唱部分有劉寶剛（月亮代表我的心），江郁惠（月兒像檸檬），舞蹈則有：爵士舞、台灣原住民舞蹈創作（站在高岡上）、HipHop 、 及王淑美老師指導們帶動跳等。

青少年防身術

當日最特別的是，邀請到灣區功夫名師翁啓修老師及其弟子們，現場演繹青少年防身術、簡易24式太極拳，八極連環拳、八極拳等。

親子歡樂區位於：Main Street Shopping Center 中央草坪，舉辦時間：9月10日下午1-4 時，舉辦地址：19401 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA。