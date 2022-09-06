我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國首相特拉斯：「抗中鐵娘子」要面臨哪些難題？

CNN：20大前夕 中國74城市逾3.13億人遭封控

中秋嘉年華巡禮 9/10歡迎親子同樂

本報訊
親子活動主持人蔡秉諺（左）及彭珈睿。（本報檔案照片）
親子活動主持人蔡秉諺（左）及彭珈睿。（本報檔案照片）

中秋節是一個屬於全家大小的日子，世界日報攜同北加州中文學校聯合會、矽谷國際傑人會特別在9月10日下午規畫一個三個小時的親子活動，有中秋節的故事、親子遊戲、歌唱、舞蹈、青少年防身術，豐富多彩且贈送小禮物給大家，歡迎大家一起來，在歡樂氣氛裡共度中秋佳節。

是次活動也特別請來兩名主持人：Daniel （蔡秉諺）和 Maggie（彭珈睿），目前就讀高中的他（她）們，品學兼優，無論在學校或是在社團都是領導人物，個性活潑外向的他（她）們，將代領現場小朋友們，一起互動一起激情共渡美好的下午時光。

親子特區目前規畫的活動可區分成以下幾類：

中秋說故事

為了讓在海外成長的第二代或第三代華人能認識「中秋節」這個美麗的節日，親子專區內將由文化老師為小朋友講解「嫦娥奔月」及「吳剛伐桂」的故事由來；同時為了加深小朋友的記憶，將採取「邊講邊演的方式。換言之，故事的精采片段，將以表演的方式表達。同時老師們會在故事中找出幾個問題問在場的小朋友，答對者可以獲得主辦單位贈送的禮券或獎品。

親子團康遊戲

當日規畫的團康活動，有盲吃月餅猜口味、大家一起來扯鈴、大風吹、踩氣球。優勝者可得到精美禮品一份。

精采歌舞表演

親子專區也請來灣區歌唱舞蹈表演家們，前來同台競技。歌唱部分有劉寶剛（月亮代表我的心），江郁惠（月兒像檸檬），舞蹈則有：爵士舞、台灣原住民舞蹈創作（站在高岡上）、HipHop 、 及王淑美老師指導們帶動跳等。

青少年防身術

當日最特別的是，邀請到灣區功夫名師翁啓修老師及其弟子們，現場演繹青少年防身術、簡易24式太極拳，八極連環拳、八極拳等。

親子歡樂區位於：Main Street Shopping Center 中央草坪，舉辦時間：9月10日下午1-4 時，舉辦地址：19401 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA。

親子 灣區 加州

上一則

亞洲果蠅來襲 矽谷啟動緊急滅蟲行動

下一則

磨坊山火兩人喪生 25%受控

延伸閱讀

中秋到 中網友收到公司「無能」月餅 有人拿到「發福」

中秋到 中網友收到公司「無能」月餅 有人拿到「發福」
中秋祝賀短片也時尚 梵克雅寶可愛小兔向月亮致敬

中秋祝賀短片也時尚 梵克雅寶可愛小兔向月亮致敬
美國大馬僑胞同鄉會 賀國慶中秋

美國大馬僑胞同鄉會 賀國慶中秋
中秋感賦

中秋感賦
中秋防疫 中多地倡不返鄉 若返鄉須提前報備 違者依法究責

中秋防疫 中多地倡不返鄉 若返鄉須提前報備 違者依法究責

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20
桑尼維爾派對槍擊命案Airbnb華裔屋主被市府和加州控告。(取自桑尼維爾市府官方臉書)

桑尼維爾派對槍擊案 Airbnb華裔屋主遭市府、州府控告

2022-08-30 02:16
Echelon Insights最近進行的民調顯示，民主黨和中間選民心目中的總統候選人第一人選是賀錦麗，不是紐森。（美聯社）

總統大選民調：民主黨人、中間選民支持賀錦麗勝紐森

2022-08-30 02:20
灣區本周又有熱浪來襲，將持續到勞工節周末。（Getty Images）

灣區熱浪到勞工節周末 部分地區恐斷電

2022-08-31 02:18

超人氣

更多 >
伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟

伊能靜出事了 求救訊息曝光… 網酸「都是大媽了」挨轟
只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊

只因多看了兩眼？紐約皇后區華裔夫婦散步遭重擊
圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難
英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水

暴雨來襲 紐約今明嚴防淹水