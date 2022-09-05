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增警察學院、發隱蔽持槍證…遏制槍枝暴力 屋崙8市長候選人獻策

記者劉先進／屋崙報導
屋崙8個市長候選人，紛紛針對遏制槍枝暴力提出對策。（記者劉先進／攝影）
屋崙8個市長候選人，紛紛針對遏制槍枝暴力提出對策。（記者劉先進／攝影）

屋崙暴力犯罪最近飆升，今年有70起凶殺案，包括此前不幸被槍殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗。在最近舉行的市長候選人辯論活動中，8個候選人紛紛提出建議，希望透過增加警員、暴力預防等方式，遏制槍枝暴力。

參與辯論的8個候選人中，有現任市議員盛桃（Sheng Thao）、泰勒（Loren Taylor）和瑞德（Treva Reid），也有前市議員德拉芬特(Ignacio De La Fuente)，民權律師維克托瑞（Allyssa Victory），社區活動家霍奇（Gregory Hodge），前工會組織者史考特（Seneca Scott），以及三次參選的華裔退伍軍人劉元（音譯，Peter Yuan Liu ）。

對於如何遏制槍枝暴力，瑞德說，她照顧母親十多年，很希望看到老人享受生活。希望為老人創造一個社區安全的項目。老年人可以走出家門，在街道上有社區安全人員的陪伴下安全行走，步行外出，到Walgreen藥房，不會被搶劫或受傷。她表示，將增加警察學院，以確保警局面臨高減員率時，屋崙有人員步行巡邏商業走廊。並在屋崙全市安裝監控攝像頭，「我也將確保增加資金，支持暴力預防，干預，癒合和創傷護理。」

三次競選市長的華裔Peter Liu說，屋崙需要一個警察局長，發放隱蔽持槍證，讓市民更方便持槍應對槍枝暴力，「所有的罪犯都有某種武器，如果身上沒有任何武器，你處於不利地位。」

霍奇說，必須確保屋崙暴力預防部門獲得和警局一樣的財政支持。他提議，投入5000萬到暴力預防中，並讓警局真正專注於偵破謀殺案等緊急情況中。泰勒說，屋崙必須證明自己有能力執行法律，不能讓事態的「鐘擺」一路狂飆，朝著實現民眾想要的公平和公正的公共安全體系的反方向發展。

維克托瑞說，屋崙有太多的槍枝。8月30日，在東屋崙的學校裡有一個孩子被槍殺。孩子正在學習或參與暴力，他們有機會接觸這些武器。屋崙必須移除一些槍枝。作為市長，希望為一些人提供經濟正義和工作，提供住房，提供醫療保健，這都是加強公共安全的一部分。

盛桃說，希望在商業區引入警員保護安全。也為年輕人創造途徑和發展機會。比如，確保從高中到30歲的人，可以進行有償實習，增加民眾進入城市工作的機會，提升薪酬，確保城市的清潔和安全。

現任市議員盛桃（Sheng Thao）表示，希望在商業區引入警員保護安全。（記者...
現任市議員盛桃（Sheng Thao）表示，希望在商業區引入警員保護安全。（記者劉先進／攝影）

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