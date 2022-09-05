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勞工節長周末金山人潮回來了 遊客穿梭華埠 劇院、餐廳排長龍

記者李怡／舊金山報導
舊金山餐廳外排長龍的遊客。（記者李怡／攝影）
舊金山餐廳外排長龍的遊客。（記者李怡／攝影）

4日迎來勞工節長周末的第二日。作為疫情減緩後的全國假期，國內各地遊客紛紛到訪舊金山。舊金山華埠與華埠一街之隔的小義大利，以及以聯合廣場為中心的幾條商業街，觀光購物的人潮熙攘，甚至一些老牌餐廳和劇院外大排長龍。不禁讓舊金山市民感嘆：往日繁華、有人氣、有活力的舊金山又回來了。

當天華埠的都板街、聯合廣場、Bush Street等市中心地段來自全美各地、成群結隊各族裔遊客，載滿遊客的觀光巴士頻繁的在街心穿過，舊金山最具觀光特色的黃色的嘟嘟車穿梭於人群中，好不熱鬧。

街上遊客們著裝各異代表著來自不同的族裔和州籍。有人讚嘆舊金山天氣涼爽愉快；也有遊客享受著舊金山多元的文化與美食，在參觀完具有中國特色的華埠品美食之後，還可以立即品到一杯純正的義大利咖啡。

街道上的行人與載滿遊客的巴士。 （記者李怡／攝影）
街道上的行人與載滿遊客的巴士。 （記者李怡／攝影）

來自亞歷桑納州的Jimmy表示，很早就與家人計畫了這次勞工節之旅，想來體驗舊金山這座城市多元的文化，美麗的海濱和涼爽的天氣。他表示，這個城市的美景和美食都沒有讓他們失望。

與之前假期相比較，本次來訪舊金山的遊客均未抱怨物價高。來自德州的華人Lorence Wu表示，興許是已經習慣於通膨後的高物價，且因為早就做好了這個全國性小長假花銷的準備，早有心理預期。且自疫情兩年多以來這是全家第一次旅行，體驗到生活恢復正常的快樂，沒有特別在意物價的問題。

華埠小商業店主表示，通膨的物價還是影響到了遊客們購物消費的能力。雖然生意不及疫情前，但這個長周末也算是疫情經濟下滑後，華埠客流較大的一天了。據商戶介紹，長周末到訪華埠的遊客以美國國內遊客為主，歐洲遊客和亞洲遊客很少。

聯合廣場附近的多個餐廳和幾所古老的劇院門前，出現了自疫情以來罕見的大排長龍現象。據在劇院門前排隊的 Nicky Ho介紹，這次來舊金山市，與好久沒有聚會的老友們一起欣賞一個樂隊的演出，這是他們共同的愛好。因為疫情的原因擱置已久，趁著長周末假，希望可以再恢復到之前正常的活動愛好和日常行程。

勞工節小長假，大量外州遊客擠進舊金山的同時，眾多舊金山市民則選擇自駕出行，或是約三五好友在家中燒烤或聚餐，並無打卡舊金山市內景點的計畫。住在舊金山的吳興平一家，則在周日一早便選擇駕車到灣區的半月灣探訪親友。

從採訪的民眾和遊客來看，高漲的物價、油價並未阻礙民眾出遊和享受長周末的計畫。

舊金山特有的黃色嘟嘟車。（記者李怡／攝影）
舊金山特有的黃色嘟嘟車。（記者李怡／攝影）

舊金山 華埠 疫情

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