疑餵喝洗滌劑 聖馬刁Atria養老院又爆1死
在93歲的麥斯威爾（Trudy Maxwell）在聖馬刁Atria養老院被提供 「洗滌劑而不是喝果汁」後死亡僅僅幾天，同樣事情再次發生。這一次是在核桃溪的Atria設施。受害居民是94歲的卡農（Constantine Canoun），該機構表示，他在8月23日似乎出現了不良反應，於周三（8月31日）去世。
Cotchett, Pitre & McCarthy律師事務所的律師麥卡錫（Niall McCarthy）說：「助理護理機構的主要工作是提高老年公民的生活。現在Atria在一周內結束了兩條生命，這太惡劣了。」
「到目前為止，他們所做的都是在逃避責任。真正要有所行動的是州政府，」麥卡錫說：「州政府有社會服務部在那裡進行調查。」 自從第一起案件發生以來，已經過去了一周，州政府說他們正在進行調查。
ABC7新聞在電話中採訪了卡農的兒子。他說，Atria的一名工作人員給他看了據稱他父親喝的「洗滌劑」。後來，Atria的管理層說卡農吃了辣奇多，並否認了喝洗滌劑的指控。他的兒子說，醫療記錄顯示他父親的胃和食道有燒傷。
ABC7新聞網對核桃溪老人院的記錄進行了挖掘：自2018年以來，加州社會服務部已經調查了至少六起針對該機構的投訴，包括「未能提供足夠的工作人員來滿足居民的需求」，「有居民在接受護理時受傷」。
關於卡農的死亡，Atria養老院的聲明是：「2022年8月23日晚，Atria核桃溪社區的一名居民出現了不良反應。工作人員立即聯繫了911，通知了該居民的家人，該居民被轉移到了醫院。雖然目前還不能確定是什麽原因導致了這種反應，但目前我們認為可能與食物有關。我們最初得到的通知是該住戶情況良好，但不幸的是昨天他去世了。我們對他的家人和親人表示最深切的哀悼。我們正在進行內部調查，並等待官方的死亡原因。在此期間，相關工作人員已被停職。居民的健康和安全是我們的最高優先事項。」
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