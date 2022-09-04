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盛唐碑拓展 重現中華燦爛金石書畫

記者李榮／聖他克拉拉市報導
昭陵六駿原大全形拓本展出。硅谷亞洲藝術中心館長舒建華（左四）與劉冰（右五）、傅新生（右四）、方雲華（右三）、林中明（左三）、莫慶華（左二）、王小岡（左一）。（記者李榮／攝影）
昭陵六駿原大全形拓本展出。硅谷亞洲藝術中心館長舒建華（左四）與劉冰（右五）、傅新生（右四）、方雲華（右三）、林中明（左三）、莫慶華（左二）、王小岡（左一）。（記者李榮／攝影）

硅谷亞洲藝術中心2日起展出「金石上的盛唐」特展，選了多套唐碑名刻的拓片，重現中華民族歷史上雄強燦爛的盛世大唐，包括「昭陵六駿」、「溫顏博碑」、「同州聖教序」、「集王聖教序」、「大唐中興頌」、「顏勤禮碑」、「大秦景教流行中國記」、「大唐萬壽寺記」等。硅谷亞洲藝術中心展覽部主任陳豪來表示，中心自2004年成立以來，一直注重金石書畫，對俗稱「黑老虎」的碑拓也很注意，系統收藏了碑刻拓片。內容涵蓋從三國到宋元的大碑名刻，鐫刻年代從明朝到清末民初。另外，從2019年開始，中心也推出一些專題展，例如泰山經石峪「金剛經」拓片展，而這次是再推出大唐文化題材特展。

硅谷亞洲藝術中心介紹，「昭陵六駿」是唐太宗李世民在平定隋末大亂血戰時的六匹坐騎。浮雕石刻的原址在陝西醴泉縣九嵕山唐太宗昭陵前，高浮雕，由閻立本繪圖，閻立德刻鐫，長205公分，高170公分，厚30公分，氣勢奇瑰恢閎。昭陵六駿石刻在中國近代的亂世中飽經劫難，其中「颯露紫」和「拳毛騧」還備敲成小塊後在1918年盗賣至美國，今藏賓州大學博物舘。其他四件也遭人為割裂，現在藏於西安碑林博物館

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華表示，現代學術大師陳寅恪曾說，敦煌藏經洞寶物遭劫掠是中華學術的傷心史。昭陵六駿之遭碎裂和流失，是中國藝術之傷心史。保存昭陵六駿原形完貌最佳者，除了晚淸法國人拍攝的照片外，就是這次展出的民國初年西安椎拓名手李月溪、李松如父子的原大全形拓本。本次展為「颯露紫」、「拳毛騧」、「特勤驃」、「什伐赤」、「白蹄烏」五幅大型拓本。

中心表示，展覽期間還推出四場重量級講座，除了9月3日由書法家、汲古書會創辦人張梅駒教授演講「盛唐氣象話魯公」以外，9月10日下午6時30分由著名美學家、武漢大學教授陳望衡網講「我愛大唐青春美：細說唐代審美意識」。9月17日和24日分別由劉建一、黃憲之和舒建華作碑拓鑒賞和收藏講座。展覽地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。

博物館 賓州 武漢

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