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史丹福學者郭岱君：戰爭離我們不遠了

記者李榮／巴洛阿圖報導
史丹福學者郭岱君將談「重探抗戰史：我們與戰爭的距離」。（記者李榮攝影）
史丹福學者郭岱君將談「重探抗戰史：我們與戰爭的距離」。（記者李榮攝影）

近日台海情勢再度升溫，台灣方面開火實彈驅離侵入的無人機，但許多人也擔心擦槍走火的可能。回顧歷史，1937年蘆溝橋事變中日戰爭正式爆發時，其實也是計畫之外，再加上雙方的連串猜忌與不信任，展開了歷時八年的全面大戰。

為紀念抗戰爆發85周年，史丹福大學胡佛研究院中國近代史學者郭岱君，將於9月5日下午於佛斯特市Crowne Plaza旅館（Crowne Plaza Foster City）舉辦「重探抗戰史：我們與戰爭的距離」專題演講。郭岱君長期研究抗戰史與蔣介石日記，這次的演講以歷史研究的角度出發，而許多方面也與現在的國際情勢有著類似情況。

郭岱君介紹，「重探抗戰史」是史丹福大學胡佛研究院與中國與亞太研究學會（CAPRS）合作的跨國研究項目，集合美、中、台、日四地22位學者，從多國的史料中，學者們的研究顛覆了大家熟知的歷史論述，也揭露了幾個重要但始終未說清楚的議題。例如：這場戰爭爆發的關鍵為何？強大的日本為何敗了？貧窮落後的中國如何贏得最後勝利？國民黨和國民政府為何贏了戰爭卻輸掉江山？

「更重要的，當年戰爭爆發前的種種現象正在我們的眼前重現：民族情緒的高漲、強權的傲慢、國際間的縱橫捭闔、內部對國家定位的分歧、黨政軍高層的私利凌駕於國家人民至上、領導者對時勢的輕忽與誤判等等，這些都指向一個嚴峻的事實：戰爭離我們的距離不遠了。」郭岱君進一步表示，當日她會提到蔣介石籌謀抗戰大戰略、收回四川、隱忍備戰、以及七七事變為何不能和平解決等問題。另一方面，也會提出當初明明是在華北衝突（七七事變），為何真正的大戰卻在上海爆發（淞滬戰役）？

她舉例表示，最初中日實力懸殊，蔣介石自己也承認「終日思慮，對日無良法。」而汪精衛、孔祥熙、胡適、傅斯年等一樣認為「這個仗沒法打。」即使民間輿論沸騰，呼籲即起抗日，蔣介石還是警告：不可孤注一擲，「孤注一擲，一敗之後將永無復興之望了。」因此最初的策略是韜光養晦、積極備戰，原本希望1939年才真正與日作戰；沒想到盧溝橋事變擦槍走火，開始抗戰。

郭岱君並表示，史丹福大學胡佛研究院與中國與亞太研究學會與結合美、中、台、日學者的研究成果，除了中文史料以外，也透過日本的史料還原真相，並提出一些過去較少被歷史學者發現的視角。而中國之所以得到最後勝利，持久戰大戰略布局成功是基本原因以外，在敵強我弱的大環境下，日本又頻頻求和、誘降，另也有黨政軍及民間領袖主張接受日本條件談和，像是汪精衛、孔祥熙、于右任、胡適、傅斯年、陶希聖等都力主張與日議和，「但唯有蔣介石，始終堅持不畏戰、不投降、不簽訂任何有損國格與民族利益的和約。」

另一方面，在1945年8月15日日本無條件投降時，代表日本政府在降書上簽字的外相重光葵坦言：「中日戰爭裡，日本軍方並無全盤規畫，反而被中國軍隊牽著鼻子走！」 蔣介石大戰略最後證明是對的，加上全國軍民犧牲奮鬥，中華民國終於贏得最後勝利。

郭岱君專題演講活動訂9月5日下午2時30分，地點：Crowne Plaza會議廳。地址：1221 Chess Dr, Foster City, CA 94404。活動由中華民國泛藍大聯盟主辦，宋耀如基金會協辦，免費入場。另，剛到美國訪問的前台北市議員羅智強，也將參加郭岱君當日的演講。

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