CFF捐贈66單位73萬野火補助金 幫助社區備災和救災

加州消防基金會（CFF）在PG&E公司基金會支持下，向66個地方消防部門、消防機構以及社區團體發放了共73萬元的野火安全補助金。（受訪者提供）

加州 消防基金會（CFF）在PG&E公司基金會支持下，向66個地方消防部門、消防機構以及社區團體發放了共73萬元的野火安全補助金。這些贈款將幫助社區加強備災和救災工作，資金將用於為消防員購買個人防護設備和專用設備，完成防禦空間和植被管理工作，減少燃料降低危險，並展開消防安全公共教育 和外聯。

加州消防基金會和PG&E以140萬元的慈善資金，支持CFF擴展的2022年野火安全和準備計畫（WSPP）。計畫目標是加強加州更多地區對野火安全的意識，並為火災威脅高發地區服務不足的社區提供資源，為地方組織提供贈款是WSPP的核心組成部分。

2018年以來，作為WSPP的一部分，全州265個消防部門和消防機構，透過贈款計畫獲得了300萬元的直接資助，該計畫每年收到的申請數量都在增加，資助對象是加州公共事業委員會高火災威脅區地圖確定的、具有極端或高火災風險的特定社區。

PG&E執行副總裁、首席風險官和臨時首席安全官Sumeet Singh表示，準備和應對加州日益增長的野火風險，需要我們所有人的共同努力，PG&E正在盡己所能使用所有工具來預防野火，我們呼籲廣大客戶及房屋業主也要做好準備，我們與CFF的合作非常愉快並將持續下去，很感謝有機會再次為當地防火部門及房屋業主們的社區復原工作提供資金，對抗野火這樣的災難。

WSPP未來將側重於兩個關鍵領域來幫助保持社區安全，第一個是野火安全宣傳。未來將以火災安全教育為特色，由CFF以英語、西班牙語、中文、越南 語和苗族語展開，促進火災期間的早期疏散，WSPP透過開發和分發各語言消防安全資訊，努力克服語言障礙。這項活動包括播放廣播電視廣告和數位廣告，也包括在高火災威脅地區的戶外看板廣告。

另外，贈款計畫由CFF通過申請的程序進行管理。CFF向受援消防部門、機構和社區團體提供贈款，以支持專注於野火、災害預防、備災或救濟和恢復援助的項目和方案。

PG&E和加州消防基金會2022年對WSPP贊助了140萬元，也與CFF持續合作了五年。PG&E和基金會透過WSPP提供了總計600萬元的支持加強消防安全意識，慈善捐款由股東出資，不由PG&E客戶支付。