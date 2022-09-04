乾旱缺水 加州稻米產業遭重創 逾半稻田空了

加州乾旱問題嚴重，即便已經進入9月，仍有高溫熱浪即將來襲，圖為以往秋季也將豐收的番茄田。（本報資料照片）

加州 乾旱問題嚴重，即便已經進入9月，仍有高溫 熱浪即將來襲，逾3700萬的加州人都在忍受連續第三年的乾旱生活。根據戴維斯加大研究指出，原本在正常、非乾旱的時候，整個山谷的農民都將準備收穫水稻了，但今年受到乾旱嚴重影響，加州稻米產業遭受重創，一半以上的稻田都空了。

戴維斯加大農業經濟學教授史密斯（Aaron Smith）指出，由於缺水，加州只能按計畫種植55%的田地，然而東部的縣受到的影響小於西部縣，雖然布特縣（Butte County）由於地下水資源，僅損失 17%的稻田，但柯魯薩縣（Colusa）損失84% 的水稻種植面積，格蘭縣（Glenn）損失了75%的稻田。

根據本月1日發布的最新乾旱監測顯示，南加州沙漠的乾旱現象雖略有緩解，但其他地方沒有變化，加州40%以上的地區處於極度乾旱狀態，17%處於異常乾旱狀態，這也是乾旱監測系統能夠監測到的最乾旱的等級。

由於勞動節周末及後面幾天的高溫又將創紀錄，加州可能會在距離雨季還有數周的時候，更加陷入乾旱的問題。缺水嚴重損害加州的農業，尤其是稻農。根據水資源部數據，水稻生產耗水量大，是加州第四大耗水作物。

根據史密斯分析，這些無法種植稻米的農田，大部分是閒置的，而不是休耕。他分析，休耕土地是「計畫性」讓土地休息，與閒置土地不同，閒置土地是指被阻止種植或不受控制的土地。

他分析，如果農作物歉收，農民可能可以從政府那裡獲得保險 ，由於現在缺水導致無法種植稻米，農民應該會有資格獲得保險理賠。 根據本月1日發布的最新乾旱監測顯示，南加州沙漠的乾旱現象雖略有緩解，但其他地方沒有變化，加州40%以上的地區處於極度乾旱狀態，17%處於異常乾旱狀態。（翻攝自加州乾旱監測中心）

儘管種植面積有所減少，但史密斯分析預計，稻米產量不足並不會大幅推高米的價格。他表示，加州種植的稻米主要是用來做壽司的短米，即便加州的稻米歉收，但其實大部分的米都還是進口於其他國家。