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聖他克拉拉縣安德森水庫加固 居民竟被迫賣屋

編譯組／聖荷西2日電
聖他克拉拉縣最大水庫安德森水庫將進行加固工程，期以達到現代地震標準。(Getty Images)
聖他克拉拉縣最大水庫安德森水庫將進行加固工程，期以達到現代地震標準。(Getty Images)

耗資12億元重建聖他克拉拉縣最大水庫安德森水庫(Anderson Dam)進行加固工程，卻可能造成附近住家損害，有多個家庭居民可能被迫需將他們的房屋賣給聖谷水資源局。工程師表示，由於地球將持續緩慢運轉，若挖掘過程問題無法解決、導致房屋地基滑落，房屋必須拆除。

安德森水庫位在莫甘山(Morgan Hill)與聖荷西之間，是一個人造湖，由聖谷水資源局管理。由於曾發生地震的故障風險，水庫保持在低水位，需要進行加固工程，期以達到現代地震標準。

目前尚未知鄰近住宅受到水庫工程導致滑坡的影響有多大，但是，為了居家安全，水資源局官員已向九位水庫附近屋主、提出購買房屋提議，其中有七處房產土地上有房屋，其餘兩處則是空地。

不過，居民並不想賣房；有屋主表示，隨著安德森水庫水位下降，他們經歷了車道與房屋牆壁裂開、排水管道破裂、地基移動等情況。擁有其中一處受影響房屋的屋主努諾(Laura Nuno)說，很難找到另一處房子，現在市場上的房屋庫存並不多，但當局希望他們盡快離開。

這些受影響房屋大部分是兩房與三房住房，有四分之一畝地塊向下傾斜。這些房產在Zillow房地產網站上的價值約在90萬-130萬元之間，多數房屋建造於1953-1958年。

水資源局副局長哈克斯(Chris Hakes)表示，水利工程師考慮建造一個巨大擋土牆，但估計至少花費3000萬元，也考慮安裝土釘(soil nails)將鋼棒鑽孔並灌入地下，以防止山體滑坡，但預估將花費至少850萬元以上。當局有意購買這些房產的原因，是無法保證這些措施可阻止房屋滑坡，因為工程可能損壞地基，水庫修復經過多年之後，可能因為斜坡崩塌而失去房屋。

哈克斯表示，他們願意讓鄰近地區穩定、居民可留下來，但是，沒有把握可將情況穩定。在6月公開會議上，水資源局官員告知這些受影響住房屋主，當局並未使用徵用權(eminent domain)，即為工程進行中，政府機構可徵用私有財產並讓法院決定房屋的銷售價格。

但是，水資源局不排除談判進入僵局的可能性，考慮到風險，要求業主出售房屋。哈克斯表示，當局希望與每位屋主就房屋銷售價格達成共識，使用徵用權是「最後手段」。他認為，開發商當年在滑坡上建造房屋，並不是水資源局的問題。

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