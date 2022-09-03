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野火蔓延 北加7500居民緊急撤離

編譯組／綜合2日電
野火快速燃燒，北加三鎮數千居民撤離。（美聯社 ）
野火快速燃燒，北加三鎮數千居民撤離。（美聯社 ）

消防官員說，北加州的大火2日毀了多處房屋，並迫使多達7500名居民立即離開，讓悶熱的勞工節周末伊始的交通壅堵不堪。加州消防廳發言人布拉迪（Suzi Brady）說，有幾個人受傷並被送往醫院，但不知受傷程度。

布拉迪說，居民仍在疏散，在36哩時速大風中，火勢迅速蔓延。當局已要求提供更多的資源，幫助至少200名消防員從地面和空中與大火搏鬥。

威德（Weed）市議員塔瓦萊羅（Sue Tavalero）說，Mill大火始於威德北部的一家木料磨坊，並迅速橫掃房屋住宅，使整個威德市及附近的Shastina湖和Edgewood社區發出疏散令，這些社區的總人口約為7500人。

錫斯基尤（Siskiyou縣）警長辦公室在說，大火在高溫及大風條件下迅速蔓延；根據加州林業和消防局的數據，Mill火已經燒毀了1.4平方英里。

總部設在俄勒岡州的Roseburg森林產品公司通訊主管泰勒（Rebecca Taylor）說，她不知道火災發生的地點或方式，但該公司在當天中午接到火警報告後，撤離了其位在威德的工廠，部分財產被燒毀。 

疏散人員說，在俄勒岡州邊境以南約50哩的威德附近，大量的煙霧和大塊的灰燼從大火中傾瀉而下。威德以北30哩的蒙塔哥（Montague）鎮商店雇員洛克（Christopher Rock）說，從火災疏散的人群蜂擁而至，「現在真的很忙，」他說。「你從這裡看不到火焰，只有大量的煙霧」。

國家氣象局從2日上午11時到晚上11時對錫斯基尤縣發出紅旗警告，當時該地區的風速預計將達到每小時31哩。

在南加州，儘管天氣炎熱，但消防員周五在對付兩場大野火方面取得進展；加州消防廳說，沿洛杉磯北部5號州際公路的Route Fire的控制率增加到37%，其規模仍略高於8平方英里。在聖地牙哥縣東部，大火覆蓋仍然不到7平方英里，控制率增加到20%。

科學家們說，在過去30年裡，氣候變化使西部變得更加溫暖和乾燥，並將繼續使天氣更加極端，野火更加頻繁和具有破壞性。

加州 俄勒岡州 邊境

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