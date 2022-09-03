日落區中秋街會 下周末回歸

日落區將迎來三場中秋節主題的慶祝活動。（記者王子涵／攝影）

華埠 中秋街會結束一周後，日落區將迎來三場以中秋節為主題的慶祝活動。第四區華裔 市議員馬兆明（Gordon Mar）及活動主辦者2日在歐文街（Irving Street）宣布，在闊別多年後，活動將在下周末回歸。

馬兆明表示，中秋節對於華裔及其他亞裔居民來說，重要性僅次於農曆新年。舊金山中秋慶會有著很長的歷史，尤其是在華埠；「華埠中秋街會多年來，團結各方，支持當地小商業。」馬兆明說，「所以我們決定將這一傳統帶到日落區來。」

日落區農夫市場及工藝坊將在11日舉辦中秋節慶祝活動。（主辦方提供）

日落區中華文化區（Sunset Chinese Cultural District）10日將在歐文街近22大道的停車場舉辦中秋街會。活動從上午11時持續到下午3時，現場會有音樂、舞獅等表演、親子活動以及免費新冠疫苗 接種。

中華文化區總監黃麗瑜（Lily Wong）表示，超過20家當地小商業參與街會，民眾可以得到免費禮券；燈籠製作活動，也能幫助遊客在參加晚上的賞月慶會之間相互聯結。

黃麗瑜說：「日落區中秋街會始於近十年前，在經歷幾年中斷後，很高興能夠再次舉辦。」她強調，在街會回歸的同時，也是我們再次關注健康的機會，現場會有免費新冠疫苗的接種點，面向6個月及以上的人群。

黃麗瑜說，街會將不占用主街道，也不會設立臨時攤位，分發的禮券將更好支持當地小商業。「許多商鋪缺乏人手，如果設立攤位，他們不得不關閉自己的門店。」黃麗瑜說，「這是我們恢復後第一年舉辦街會，未來將尋求擴大街會的範圍。」

由Great Highway公園之友組織的中秋節賞月活動，將緊接著街會在下午5時後舉辦，並吸引更多元的社區參與秋節的慶祝。

日落區中秋街會將在10日舉辦。（主辦方提供）

負責人盧卡斯（Lucus Lux）表示，儘管沒有在中國傳統文化下長大，但是在日落區生活的好處，便是有機會體驗中式節日的傳統。義工凱利（Pete Carey）表示，賞月活動將會以「夜晚」、「月光」為主題，吸引居民提著手工製作的燈籠，欣賞月亮。「我們會張貼印有中秋節歷史的海報，告訴居民節日的由來，讓不熟悉這一節日的居民也能享受美好的社區團聚時光。」