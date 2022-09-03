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田德隆區抓毒販有種族偏見？ 金山警長：支持警員依法執行

記者王子涵／舊金山報導
史考特表示，舊金山警局必須繼續逮捕在田德隆區銷售非法毒品的嫌犯。(本報檔案照)
史考特表示，舊金山警局必須繼續逮捕在田德隆區銷售非法毒品的嫌犯。(本報檔案照)

舊金山警長史考特（Bill Scout）日昨發表聲明，回應對警局在田德隆區（Tenderloin）抓捕毒販時存在種族偏見的質疑。史考特表示，只要警員按照舊金山警局政策、加州法律和憲法逮捕毒販，他就會支持他們，捍衛他們的工作，公眾也應該這麼做。

近日部分媒體報導多起對於舊金山警員的指控，稱依據加州第745條法律──種族正義法案（Racial Justice Act），在田德隆區的逮捕行動存在種族偏見。種族正義法案2020年通過，規定如果有違反該法案的情況，法院必須採取補救措施，包括駁回指控、減少量刑或重新審判等。

史考特指出，這項法律的目的是確保種族因素不會影響定罪和量刑的過程；「作為一個執法部門，我們一直向該目標努力，防止警務工作出現偏見。」史考特說。

聲明稱，舊金山警局已經完成272項改革倡議中的90%；「每一個在田德隆區生活或工作的人，或造訪該區域的人，都受到街頭毒品交易的困擾，猖獗的毒品交易、毒品使用以及吸毒所造成的流行病，給該社區造成極大威脅。」史考特說。

史考特強調，社區的擔憂及訴求是警局行動的重要指標；「深受毒品犯罪影響的社區居民要求我們，執行國家刑事法律，逮捕這些出售致命毒品的嫌疑人，拯救生命，而警局也依照法律和憲法執行了這些行動。」史考特說。

今年到目前為止，舊金山警局在田德隆區共採取300起與毒品犯罪相關的行動，查獲近5萬克非法毒品，包括3萬2000克致命的芬太尼。

史考特說：「打擊街頭毒品交易是複雜的，沒有統一的解決方法，也沒有城市部門可以獨立的解決這一問題。在執法者的特殊角色中，舊金山警局必須繼續逮捕在田德隆區銷售非法毒品的嫌犯。」

追究街頭毒販的法律責任是舊金山警局的責任，也是公眾的要求，「這需要警員逮捕正在犯下罪行的嫌疑人、沒收他們的毒品和收益、並將證據提交給舊金山地檢處。」史考特說，「這是我們對自己的要求。」

毒品 舊金山 加州

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