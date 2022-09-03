世報中秋嘉年華10日義診 營養師教防三高

內科醫師黨宇軒 （Dr. John Dang）將在現場為民眾解答三高問題。（本報資料照片）

舊金山世界日報9月10日將在庫比蒂諾Main Street商場舉行「2022中秋嘉年華」活動，現場也設有義診區。

設立於El Camino Health的華人 健康促進計畫（Chinese Health Initiative）專長於提供適合華人的健康和醫療資訊，嘉年華活動中，將以預防三高 為主題，邀請內科醫師黨宇軒在「請問醫師」攤位回答高血壓 有關問題，營養師秦譞在「請問營養師」攤位回答預防三高的飲食問題，並對年長者發送2022年新版「華人耆英醫療健康指南」。

許多華裔民眾都相當關心三高問題，三高是指高血壓、高血糖和高血脂，三高問題不僅容易影響日常生活，同時也是引起腦血管和心臟血管疾病的重要原因，值得多加研究。請問醫生攤位將於上午11時至下午1時舉行，請問營養師攤位於下午1時至3時舉行，現場並提供和高血壓和糖尿病預防的各種資訊，和如何減鹽的冰箱磁貼。

黨宇軒（Dr. John Dang）畢業於凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）醫學院，在聖地牙哥加大完成內科實習、住院醫師後，於2018年回灣區執業，曾任巴洛阿圖醫療基金會（PAMF）內科醫師，目前獨立開業自己的診所。

秦譞是私人執業的註冊營養師，Dragonfruit Joy的創始人，也是認證的糖尿病護理和教育專員（CDCES），她與許多組織長期合作推動社區的健康生活型態，包括 El Camino Health的華人健康促進計畫（CHI）、Safeway、VHP Go、Mothership 等，專長於糖尿病、體重管理、健康生活型態的課程和諮詢。

對華裔長者而言，了解美國醫療系統並不是件容易的事。「華人耆英醫療健康指南」是灣區第一本也是唯一為華裔長者設計的醫療健康指南，中英對照，可讓年長者和其家人透過這本指南，了解生病何處就醫，以及在社區中找到最適合年長者的醫療服務和健康資源。

這本手冊最早在2014年推出，2022年更新版則是最新的版本，在「2022中秋嘉年華」活動中首次向社區發送。電子版將於9月10日同步推出，民眾可在El Camino Health的網站免費下載： www.elcaminohospital.org/CHIseniorguide。