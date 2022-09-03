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聖荷西動物收容所爆滿 鼓勵領養

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖荷西動物收容所待領養的小貓。（記者陳爍嘉／攝影）
聖荷西動物收容所待領養的小貓。（記者陳爍嘉／攝影）

根據聖荷西市近日提供的一份城市備忘錄，過去的幾個月市動物收容所（the Animal Care Center）隨著新冠限制令的取消，迎來了更多需要庇護的動物。另外由於極高的工作人員流動率，收容所壓力較大，甚至中途還開放了貓狗的免費領養，以鼓勵愛心人士前來領養這些小動物，減輕收容所的負擔。

備忘錄顯示，目前收容所約有430隻動物，6月的時候收容所容納的動物數量甚至超過了650隻。但是在理想狀況下，為了正常運作，收容所的動物數量應該控制在300隻以內。

根據該備忘錄提供的數據，在2021至2022財年裡，聖荷西動物收容所迎來了1萬5532隻小動物，高於上一財年的1萬3619隻。收容所庇護的動物數量會出現季節性波動。每年的4月到9月的「小貓季」會有大量小貓出生，許多幸運小貓會被送進各地的動物收容所接受庇護。這也加大了收容所的空間和人力負擔。

聖荷西動物收容所大廳。（記者陳爍嘉／攝影）
聖荷西動物收容所大廳。（記者陳爍嘉／攝影）

據了解，由於收容所缺乏足夠的醫療資源，無法完成動物們的絕育手術，無法正常地為聖荷西市的野貓提供TNR（誘捕，絕育，送歸）服務，更多小貓出生在戶外，並被居民送到收容所接受庇護。收容所不能將未被絕育的小貓通過收養程序進行轉移，這就導致了大量動物積壓在收容所。

聖荷西動物收容所的主要任務是接受和養育動物，為牠們提供清潔的生活環境，尋找領養家庭，也能為牠們以及其他有主人的寵物進行絕育手術或安樂死。收容所有自己的動物醫療團隊，需要為動物提供醫療護理，包括X光檢查，血液分析，拔牙，骨科手術，以及配合刑事調查進行法醫分析。現場的服務部門還需要幫助市民解決攻擊性動物造成的威脅，撿走動物屍體，監督危險動物的管理，檢查寵物店，照顧受傷或生病的野生動物，甚至展開動物犯罪調查。

由於聖荷西動物收容所的動物數量過多，牠們得到的護理水平有所降低。為此，聖荷西市已批准提高收容所動物護理人員，動物衛生技術人員和獸醫的工資，另外增加6名狗舍清潔員。目前，市收容所還在努力招聘全職獸醫和全職動物衛生技術員。

「小貓季」時收容所開放貓狗免費領養，以求釋放壓力。（記者陳爍嘉／攝影）
「小貓季」時收容所開放貓狗免費領養，以求釋放壓力。（記者陳爍嘉／攝影）

聖荷西 庇護 手術

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