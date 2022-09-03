世報中秋嘉年華 醫師10日免費答民眾疑惑

醫師李月花將在世界日報中秋活動中，面對面解答民眾的健康問題。（李月花提供）

世界日報中秋活動即將舉行，當天醫師李月花會現場設攤，為社區服務免費做健康諮詢。李月花在中國與美國都接受過醫學 訓練，她將於攤位中與民眾面對面溝通互動，也會做出基本的健康建議。

李月花醫生在中國完成醫學博士學位後2011年來美，在舊金山青光眼眼科中心完成為期一年的臨床訪問學者。後來李月花到紐約，在紐約愛因斯坦醫學院附屬Montefiore醫療系統完成為期三年的內科住院醫生培訓，再於UCSF和El Camino醫院做擔任院部醫生。

她表示，從住院部重症病人的疾病診治過程中，發現很多疾病是可以通過早期健康教育 和年度檢查預防。事實上，積極與家庭醫生溝通和隨診，以及早期治療，可以預防疾病、減慢疾病進展，減少入院機率，並且有效提高生活品質。

後來李月花在2021年成立了私人內科診所，專注於灣區華人 的疾病預防與健康教育。她表示，華人對於醫療有許多常見的誤區，例如有些人很害怕吃藥，認為一旦開始使用藥物，就一輩子離不了藥物，「這個觀點應該轉變。藥物是科學賦予我們抗擊疾病的武器，不要把藥物認為是一個敵人。」

另外，她也指出，現在網路資訊非常發達，大家可以通過Google、Bing等搜尋引擎去瞭解疾病。然而，因為人體各個器官是相互溝通相互影響的，如果沒有經過系統的學習了人體各個器官，「建議還是要跟你的醫生討論那些從網路上看到的東西。不要根據這些網路上的知識，就進行自我治療。」

此外，李月花也表示，很多人不了解內科和家庭科的區別。其實，內科處理成年男女急慢性病；而家庭科醫生，除了看成年人，也會看兒童和婦科，「大家身體有什麼問題，可以先從內科與家庭科看起，通常專科醫生也都希望內科醫生已經做過一些基本的檢查。」

李月花表示，自己對各種輕重程度的急、慢性病都有豐富的臨床經驗，並且有愛心和耐心，診所員工可以使用中英文溝通，為方便大家約診，幫大家節省電話等候時間。診所還設置網路約診模式，歡迎民眾利用。網址：www.CareplusMD.net。診所地址：10430 S De Anza Blvd, ste 110, Cupertino, CA 95014。