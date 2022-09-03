我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉攏抗中 拜登9月底辦太平洋島國峰會

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

世報中秋嘉年華 醫師10日免費答民眾疑惑

記者李榮／庫比蒂諾報導
醫師李月花將在世界日報中秋活動中，面對面解答民眾的健康問題。（李月花提供）
醫師李月花將在世界日報中秋活動中，面對面解答民眾的健康問題。（李月花提供）

世界日報中秋活動即將舉行，當天醫師李月花會現場設攤，為社區服務免費做健康諮詢。李月花在中國與美國都接受過醫學訓練，她將於攤位中與民眾面對面溝通互動，也會做出基本的健康建議。

李月花醫生在中國完成醫學博士學位後2011年來美，在舊金山青光眼眼科中心完成為期一年的臨床訪問學者。後來李月花到紐約，在紐約愛因斯坦醫學院附屬Montefiore醫療系統完成為期三年的內科住院醫生培訓，再於UCSF和El Camino醫院做擔任院部醫生。

她表示，從住院部重症病人的疾病診治過程中，發現很多疾病是可以通過早期健康教育和年度檢查預防。事實上，積極與家庭醫生溝通和隨診，以及早期治療，可以預防疾病、減慢疾病進展，減少入院機率，並且有效提高生活品質。

後來李月花在2021年成立了私人內科診所，專注於灣區華人的疾病預防與健康教育。她表示，華人對於醫療有許多常見的誤區，例如有些人很害怕吃藥，認為一旦開始使用藥物，就一輩子離不了藥物，「這個觀點應該轉變。藥物是科學賦予我們抗擊疾病的武器，不要把藥物認為是一個敵人。」

另外，她也指出，現在網路資訊非常發達，大家可以通過Google、Bing等搜尋引擎去瞭解疾病。然而，因為人體各個器官是相互溝通相互影響的，如果沒有經過系統的學習了人體各個器官，「建議還是要跟你的醫生討論那些從網路上看到的東西。不要根據這些網路上的知識，就進行自我治療。」

此外，李月花也表示，很多人不了解內科和家庭科的區別。其實，內科處理成年男女急慢性病；而家庭科醫生，除了看成年人，也會看兒童和婦科，「大家身體有什麼問題，可以先從內科與家庭科看起，通常專科醫生也都希望內科醫生已經做過一些基本的檢查。」

李月花表示，自己對各種輕重程度的急、慢性病都有豐富的臨床經驗，並且有愛心和耐心，診所員工可以使用中英文溝通，為方便大家約診，幫大家節省電話等候時間。診所還設置網路約診模式，歡迎民眾利用。網址：www.CareplusMD.net。診所地址：10430 S De Anza Blvd, ste 110, Cupertino, CA 95014。

醫學 教育 華人

上一則

聖荷西動物收容所爆滿 鼓勵領養

下一則

世報中秋嘉年華10日義診 營養師教防三高

延伸閱讀

中秋佳節熱鬧逛 天普市「嗨中秋」9月10日登場

中秋佳節熱鬧逛 天普市「嗨中秋」9月10日登場
紐約文藝復興嘉年華 穿越時空到16世紀歐洲

紐約文藝復興嘉年華 穿越時空到16世紀歐洲
展現多元文化 皇后區公所首辦中秋慶典

展現多元文化 皇后區公所首辦中秋慶典
認識阿茲海默症 中秋嘉年華10日登場

認識阿茲海默症 中秋嘉年華10日登場
中秋嘉年華 推廣皮膚保健與防曬

中秋嘉年華 推廣皮膚保健與防曬

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12
北灣女子被發現與母親遺體同住超過一年。 （電視新聞截圖）

北灣女伴母遺體逾1年 警介入調查

2022-08-26 14:38

超人氣

更多 >
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡

打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈
富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀

富婆砸錢拍片當女主 欽點小鮮肉搭檔…網笑彷彿母子戀