眾議員羅康納匯報8月工作成果 300民眾與會

矽谷的聯邦眾議員羅康納向民眾介紹他在8月份的工作內容。（取自政府官網）

代表矽谷的聯邦眾議員 羅康納（Ro Khanna）日前在桑尼維爾市政廳舉行工作會議，向民眾匯報自己8月的主要工作成果。近300民眾參加了會議。

首先是協助促進「降低通貨膨脹法案」（the Inflation Reduction Act）的通過，將投資3兆6900億元用於電動汽車和清潔能源稅收抵免，並有可能提供數兆元的氣候投資。法案將允許醫療保險通過談判降低藥品價格，以幫助數百萬美國人獲得他們需要的醫療服務。

羅康納表示，反對強制在公共用地上租賃化石燃料和使用稅收抵免政策來支持石油的開採。這個決定無法保護那些受氣候危機威脅最大的低收入社區和有色人種社區。

羅康納參與簽署了「晶片法案」。這項法案包括基於羅康納與紐約州 聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）、參議員楊恩（Todd Young）和紐約州眾議員加拉格爾（Emily Gallagher）提出的「無限疆域法案」（Endless Frontier Act）的立法，以在國家科學基金會建立一個新的理事會，以推進關鍵技術重點領域的研究和開發，並至少創建十個科技中心。

羅康納表示，2000年美國對中國的貿易逆差約為800億元。美國犯了給他們最惠國待遇的錯誤。今天，美國對中國的貿易逆差超過3380億美元。基於「無限疆域法案」的「晶片法案」是再次在美國製造產品，並減少貿易逆差的第一步。 「我們需要再次在美國製造東西，並再次擁有貿易順差」。

羅康納在8月致信呼籲加州 州長紐森（Gavin Newsom）、加州參議會議長艾金斯（Toni G. Atkins）加州眾議員議長蘭登（Anthony Rendon）一起支持「快餐恢復法案」（FAST Recovery Act，AB 257）。

他表示，對於州立法機構和美國國會來說，這是解決工人階級收入不平等問題的前所未有的機會。根據憲法協會的說法，「快餐恢復法案」幫助快餐等過度依賴低工資工人的行業提供了更公平、更有效的監管體系，為工人創造公平的競爭環境，並向所有工人發出團結信息。

羅康納與新墨西哥州議員赫雷爾（Yvette Herrell）、加州眾議員波特（Katie Porter）和眾議員唐納斯（Byron Donalds）一起引入立法，以取代美國法典（United States Code）第44篇中過時的性別代詞。他們希望將第44篇中的個別詞彙更改為「檔案管理員」（the Archivist）、「主任」（the Director）和「總裁」（the President）等中性術語。

羅康納說，他在聖他克拉拉辦公室的工作人員，可以幫助居民解決聯邦機構的官僚作風問題，以及移民、簽證、社會保障金和退伍軍人事務部文書工作等方面的問題。有需要幫助的公民可以通過https：//khanna.house.gov╱services／help-with-a-federal-agency申請。也可在周一至周五上午9時至下午5時之間致電（408）436-2720聯繫羅康納辦公室。