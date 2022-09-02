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最具企圖心氣候法案 加州議會通過 反對者：傷害州內就業機會

編譯組／美聯社沙加緬度1日電
加州通過多項新氣候法案，其中一個是禁止在住宅區和學校附近挖掘新油井。圖為一架抽油機在加州信號山住宅區一個石油鑽探場抽取石油。（美聯社）
加州通過多項新氣候法案，其中一個是禁止在住宅區和學校附近挖掘新油井。圖為一架抽油機在加州信號山住宅區一個石油鑽探場抽取石油。（美聯社）

加州立法會在本會期休會前最後一刻，通過了一項史無前例最具企圖心的氣候計畫，內容包括：更嚴格的清潔能源目標、禁止在住家和學校附近挖掘新油井、制定收集碳和碳地下化指南。

計畫支持者表示，這些政策連同數百億元用於氣候提案的預算資金，讓今年成為加州氣候行動最具開創性的一年。加州環保選民會（California Environmental Voters）執行長克雷斯曼（Mary Creasman）說：「對氣候行動而言，今年是分水嶺。」

州長紐森（Gavin Newsom）8月提出了一系列氣候提案，其中有部分是立法委員多年來一直未能成功推動的提案。除了一項進一步減少溫室氣體排放量的提案之外，其他的提案都獲得通過，將轉呈給州長簽署。

共和黨人士認為，從廣義上來說，這些法案會傷害州內的就業機會，也會造成加州必須轉向外國進口石油，以維持嚴重依賴石化燃料的經濟。與此同時，民主黨人士表示，面對因應氣候變遷的急迫性，必須採取更迅速、更積極的行動。

以下為31日通過的部分主要氣候法案：

住宅區石油鑽探

石油和瓦斯公司今後不能在離住家、學校和其他社區地點方圓3200呎以內的地區鑽井。

參議員岡薩雷茲（Lena Gonzalez）表示，加州約有270萬人口生活在這個距離範圍內。研究發現，居住在油井附近會提高先天缺陷、呼吸系統和健康問題的風險。住宅區油井在洛杉磯縣和肯恩縣（Kern County）部分地區很常見。

這項法案不會關閉這個限制範圍內現有的2萬8000多個油井，但會要求它們符合嚴格的污染管制規定。

再生能源

加州已經有法律規定，到2045年，加州的零售電力必須百分之百來自非碳能源，例如太陽能和風力發電。現行法律設定，到2030年，加州提供的非碳能源必須達到60%。

加州立法會現在把目標改為，到2030年，加州非碳能源必須達到90%，2035年必須達到95%。

碳中和

前加州州長布朗（Jerry Brown）2018年曾簽署一項行政命令，要求加州2045年要實現碳中和。立法委員31日晚上決定將這個目標變成法律，要求減少85%的溫室氣體排放。

這項法案的第二部分是，必須確保碳中和主要透過降低排放來實現，而不是從空氣中除碳。

其他

沒有汽車的加州低收入居民可以獲得1000元稅金減免，適用於年收入低於4萬元的個人，或合併年收入低於6萬元的夫婦。

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