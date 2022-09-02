參選東灣交通局董事 莊錦鎮起跑 盼打造安全公交系統

華人莊錦鎮（Stewart Chen）競選東灣交通局（AC Transit）第三區董事的起跑活動，1日在阿拉米達市舉行。（記者劉先進／攝影）

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）競選東灣交通局（AC Transit）第三區董事的起跑活動，9月1日在阿拉米達市舉行，不少民眾到場支持。莊錦鎮表示，希望打造安全、可靠、高效的東灣公交系統。比如，考慮到一些亞裔 老人在等公交車時，非常害怕仇亞襲擊，可安排公交社區大使護送、陪同坐車，解決安全隱患。

州眾議員米婭·邦塔（Mia Bonta）、阿拉米達縣估值官羅峰（Phong La）、11月競選阿縣議員的華人譚蓮娜（Lena Tam）、即將競選阿拉米達市長的現任市議員斯賓塞（Trish Spencer）、加州 廢品回收公司越南華裔 東主楊子忠（David Duong）、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）、東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林等出席活動。

米婭·邦塔說，社區正在經歷新冠疫情，需要公交系統四通八達，讓亞裔和其他社區容易乘坐。「如果莊錦鎮當選，他能作為社區代表發聲，也有社區亟需的領導能力。他能提供強有力而高效的公交系統。」

莊錦鎮說，東灣交通局涉及價值5億元的產業，雇用了大約2000名員工。25%乘客是亞裔，26%的乘客是非裔，亞裔和非裔的比率就接近50%。他們更喜歡乘坐公交車，這是他們唯一的生命線。莊錦鎮希望為社區提供安全、可靠、有效的交通服務，平衡東灣交通局預算。

他表示，乘客需要在整個行程中感到安全，從他們離開家的那一刻開始，到抵達目的地的那一刻。如果當選，計畫與州政府合作，實施州參議員戴夫·閔（音譯，Dave Min）的SB1161法案，以解決加州公共場所的仇恨和騷擾問題，使每個人，包括婦女、有色人種、LGTBQ+社區成員和老人都能感到安全，在社區自由行動。

莊錦鎮說，仇恨亞裔的犯罪案件飆升，很多亞裔乃至老人等待公交車的15到20分鐘，東張西望，非常害怕，沒有安全感。希望推行公交大使計畫，讓大使陪伴乘客等車，陪同他們上車，增加安全，「我們可以選擇受犯罪影響嚴重的熱點地區，做隨機的大使安排，相比於警員，大使的成本也比較低。」

在提升公交車效率方面，莊錦鎮希望，利用高科技，實時顯示公交車的到達時間，「如果Uber和Lyft可以在手機地圖上顯示車子多久到達，公交車也可以使用類似的技術。」