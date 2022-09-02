舊金山衛生局食品安全培訓 華埠店主獲益多

華埠餐飲店主們接受舊金山衛生局食品安全培訓。（記者李怡╱攝影）

舊金山 衛生局衛生督察徐夢霜及其團隊成員，日昨在舊金山中華總商會為華埠 的餐飲店主做了關於食品安全培訓的講座，對於在餐廳運營中需要注意的食品安全做了詳細講解。當天有包括新杏鄉、園林點心、洪記麵家、金皇越南餐廳等近20位餐飲業主參與培訓。

中華總商會主席劉運方表示，疫情 前的2019年，曾在中華總商會為華埠的餐飲業主們做過一次關於食品安全的培訓講座。三年之後，再與衛生局合辦講座，希望幫助華埠的餐飲業主們了解最新的食品安全規則，助力華埠店家更好的運營和期待更多的訪客回流。

衛生局官員就食品安全的要點進行講解，如，餐飲從業人員要勤洗手、在觸摸過個人用品，如頭髮等身體部位，以及生肉之後，一定要洗手後，才能進一步加工食品，即使是在佩戴手套的情況下。

衛生官員強調，消毒水的製作方式是將一瓶蓋的漂白水加入一加侖水中，隨後還要以專用的試紙測試成分是否正確。一些食物不能常溫保存，如雞蛋、芽菜、切開的番茄等食物必須在華氏41度（攝氏5度）以下或華氏135度（攝氏57度）以上存放。中間溫度保存會容易使食物變質，造成食物中毒。

講解員告知，在餐廳內，如有些餐具看上去像是咖啡漬，實際上是蟑螂排洩物。如看到類似污漬，說明店內已有蟑螂、老鼠，要第一時間聯繫殺蟲公司。

培訓以問答式、互動式配合衛生官員們的圖片視頻講解，讓食品安全衛生的知識的傳播生動有趣和精準表達。講解官員運用了中英雙語講解，讓店家們理解的更透徹。

園林點心店主表示，中華總商會助力小企業發展，為他提供很多的諮詢與幫助。從華協中心得知這次培訓活動後，就立即報名預約了，希望可以增長一些食品安全的知識，讓餐廳的經營更專業，特別是在疫情這樣的環境下，更需要注意食品衛生安全。

洪記麵家店主表示，在疫情恢復階段，華埠訪客流量不如從前的情況下，希望學習更多的專業知識，有利於店內各項服務的提升。食品衛生對於顧客非常的重要，也是餐廳經營者最關心的知識。這次的講座可以聽到衛生局確切的講解，非常安心。