新冠疫苗新加強針獲准上市 灣區下周開打

經過更新的新冠加強針已獲得批准上市，預計灣區下周將開始提供接種服務。（電視新聞截圖）

衛生專家已批准推出新的新冠疫苗 ，9月1日建議民眾可以開始接種經過更新、針對當季主要流行病毒株做出更新的輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）加強針。

加州 衛生廳表示，下周就會上市的新加強針，可以加強保護距離上次接種疫苗或感染病毒已好幾個月的民眾，年滿12歲的人都可以接種。衛生廳發言人說：「加州分配到的疫苗超過100萬劑，足夠符合資格者接種。」

聖他克拉拉縣官員表示，他們計畫從下周三（7日）開始提供新疫苗接種服務。阿拉米達縣和康曲柯士達縣官員表示，會在下周末前開始提供。聖馬刁縣則表示，會從9月12日開始提供。

大型連鎖藥房也已開始做準備。CVS預計，這幾天就會陸續收到疫苗。Walgreens表示，他們很快就會在特定藥房提供預約接種服務。

凱瑟醫院（Kaiser Permanente）表示，可能要一到兩周才會收到新加強針，一旦收到就會馬上提供，但第一批疫苗的數量可能有限。

新加強針是「二價」（bivalent）或二合一疫苗，代表它同時針對原始病毒株和最近出現的Omicron亞型病毒株BA.5。

在美國民眾疫苗接種情況不斷落後、冬季室內聚會又將開始、防疫措施大大放寬、大部分民眾已不再戴口罩的情況下，疾病防制中心（CDC ）委員會1日幾乎一致通過批准新加強針。

數據顯示，每推出一種新款疫苗，加州民眾的接種率就往下降。儘管有72%的人完成了最初兩劑的疫苗接種，但只有約59%的人接種一劑或兩劑加強針。

灣區是加州加強針接種率最高的地區。舊金山79%，馬連縣78%，聖馬刁縣77%，聖他克拉拉縣75%，阿拉米達縣73.5%，康曲柯士達縣70%。

不過，CDC 8月進行的調查發現，與過去的疫苗相比，人們對這款新加強針的興趣較大。約72%的人表示，他們一定會或可能會接種新加強針。

史丹福大學醫學院小兒醫學教授、CDC委員會主席葛莉斯‧李（Grace Lee）說：「無論是從流感還是新冠的角度來看，我們預測，這個冬季仍然會很艱難。我認為，我們的工作是盡最大的努力保護公眾健康。提早提供民眾新疫苗，可以保護更多人口。」

CDC委員會會議提供的數據顯示，更新後的疫苗有助提高針對所有Omicron亞型病毒株的抗體，可能有助對抗未來的變種病毒株。