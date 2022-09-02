我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

新冠疫苗新加強針獲准上市 灣區下周開打

編譯組／灣區1日電
經過更新的新冠加強針已獲得批准上市，預計灣區下周將開始提供接種服務。（電視新聞截圖）
經過更新的新冠加強針已獲得批准上市，預計灣區下周將開始提供接種服務。（電視新聞截圖）

衛生專家已批准推出新的新冠疫苗，9月1日建議民眾可以開始接種經過更新、針對當季主要流行病毒株做出更新的輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）加強針。

加州衛生廳表示，下周就會上市的新加強針，可以加強保護距離上次接種疫苗或感染病毒已好幾個月的民眾，年滿12歲的人都可以接種。衛生廳發言人說：「加州分配到的疫苗超過100萬劑，足夠符合資格者接種。」

聖他克拉拉縣官員表示，他們計畫從下周三（7日）開始提供新疫苗接種服務。阿拉米達縣和康曲柯士達縣官員表示，會在下周末前開始提供。聖馬刁縣則表示，會從9月12日開始提供。

大型連鎖藥房也已開始做準備。CVS預計，這幾天就會陸續收到疫苗。Walgreens表示，他們很快就會在特定藥房提供預約接種服務。

凱瑟醫院（Kaiser Permanente）表示，可能要一到兩周才會收到新加強針，一旦收到就會馬上提供，但第一批疫苗的數量可能有限。

新加強針是「二價」（bivalent）或二合一疫苗，代表它同時針對原始病毒株和最近出現的Omicron亞型病毒株BA.5。

在美國民眾疫苗接種情況不斷落後、冬季室內聚會又將開始、防疫措施大大放寬、大部分民眾已不再戴口罩的情況下，疾病防制中心（CDC）委員會1日幾乎一致通過批准新加強針。

數據顯示，每推出一種新款疫苗，加州民眾的接種率就往下降。儘管有72%的人完成了最初兩劑的疫苗接種，但只有約59%的人接種一劑或兩劑加強針。

灣區是加州加強針接種率最高的地區。舊金山79%，馬連縣78%，聖馬刁縣77%，聖他克拉拉縣75%，阿拉米達縣73.5%，康曲柯士達縣70%。

不過，CDC 8月進行的調查發現，與過去的疫苗相比，人們對這款新加強針的興趣較大。約72%的人表示，他們一定會或可能會接種新加強針。

史丹福大學醫學院小兒醫學教授、CDC委員會主席葛莉斯‧李（Grace Lee）說：「無論是從流感還是新冠的角度來看，我們預測，這個冬季仍然會很艱難。我認為，我們的工作是盡最大的努力保護公眾健康。提早提供民眾新疫苗，可以保護更多人口。」

CDC委員會會議提供的數據顯示，更新後的疫苗有助提高針對所有Omicron亞型病毒株的抗體，可能有助對抗未來的變種病毒株。

疫苗 加州 CDC

上一則

戈巴契夫與1989

下一則

舊金山衛生局食品安全培訓 華埠店主獲益多

延伸閱讀

每年接種一次 白宮有意讓新冠疫苗「流感化」

每年接種一次 白宮有意讓新冠疫苗「流感化」
高溫恐釀停電 加州發節約用電警報

高溫恐釀停電 加州發節約用電警報
未完成人體實驗 新版疫苗為何獲批准 CDC主任這樣說

未完成人體實驗 新版疫苗為何獲批准 CDC主任這樣說
FDA核准輝瑞、莫德納新版補強針 最快下周開放施打

FDA核准輝瑞、莫德納新版補強針 最快下周開放施打
超高溫來了 加州發布節約用電警報

超高溫來了 加州發布節約用電警報

熱門新聞

北灣女子被發現與母親遺體同住超過一年。 （電視新聞截圖）

北灣女伴母遺體逾1年 警介入調查

2022-08-26 14:38
十多年的伴侶Nelson Chia說，徐麗麗所有的業務都來自朋友介紹，因為人們信任她和她的工作。（視頻截圖）

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

2022-08-24 02:20
桑尼維爾派對槍擊命案Airbnb華裔屋主被市府和加州控告。(取自桑尼維爾市府官方臉書)

桑尼維爾派對槍擊案 Airbnb華裔屋主遭市府、州府控告

2022-08-30 02:16
聖他克拉拉谷醫療中心醫院宣傳圖（圖片截取自醫院官網）

工作超載 矽谷公立醫院醫生叫苦 處於崩潰狀態

2022-08-27 14:51
籌畫近半世紀的加州最大水庫已開始成型，但隨著氣候乾旱與水資源短缺加劇，可能沒有足夠的水可注滿水庫。(Getty Images)

加州最大水庫成型 沙加緬度河卻沒有足夠的水注滿 

2022-08-26 23:33
Echelon Insights最近進行的民調顯示，民主黨和中間選民心目中的總統候選人第一人選是賀錦麗，不是紐森。（美聯社）

總統大選民調：民主黨人、中間選民支持賀錦麗勝紐森

2022-08-30 02:20

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」