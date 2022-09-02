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聖荷西婦 刮出2000萬元獎金

編譯組／灣區9月1日電
聖荷西居民歐羅茲科刮出2000萬元刮刮樂大奬，是加州今年第二位刮中刮刮樂最大獎的民眾。（加州彩票局提供）
聖荷西居民歐羅茲科刮出2000萬元刮刮樂大奬，是加州今年第二位刮中刮刮樂最大獎的民眾。（加州彩票局提供）

加州彩票局（California Lottery）表示，聖荷西一名幸運婦人玩刮刮樂刮中2000萬元最大獎，這是加州今年第二位刮中刮刮樂最大獎的民眾。

得獎的歐羅茲科（Mary Orozco）是在夏威夷群島度假時，發現自己中了「終身百萬富翁版彩券」（Set For Life Millionaire Edition）加州史上最高獎金。

歐羅茲科對彩票局官員說：「我通常只玩5元的遊戲，但那天我決定揮霍一下。我在手機上（使用彩票局應用程式）核對，確定是否中獎。」

歐羅茲科是在聖荷西Ron's Liquors買到這張彩券，賣出這張彩券的Ron's Liquors可獲10萬元紅利獎金。歐羅茲科表示，她曾在Ron's Liquors買過一張中了1000元的彩券。

彩票局表示，歐羅茲科選擇一次性領獎，而不是分25年每年領80萬元。

此外，灣區德利市（Daly City）開出一張獎金250萬元的加州勁球彩券（Powerball California Lottery），這張彩券是在Gellert Boulevard的一家7-Eleven賣出的。中獎號碼是7-8-19-24-28，特別號碼是1。

加州彩票局官員表示，目前還沒有人出面領獎，但得獎人最多有180天的時間可以領獎。

加州 聖荷西 灣區

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