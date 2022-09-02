推文將開放修改 每月4.99元

想修改推文？可能得花錢。（美聯社）

永久性拼寫錯誤的推文可能很快就會成爲過去，推特 （Twitter）9月1日表示，將在本月晚些時候向高級Twitter Blue服務的用戶推出編輯功能。

這家社交媒體公司在引入其一項編輯按鈕計畫的最新聲明稱，它一直在內部測試這項功能，這是迄今爲止呼聲最多的功能之一。

編輯功能將讓用戶在30分鍾內對他們的280個字符的信息進行修改，比如在首次發布推文後修改錯別字或添加標簽hashtag。爲了清楚地表明一條推文已被修改，它們將被貼上標簽，並顯示一個圖標和時間戳。用戶可以通過點擊標簽來查找該條推文過去的版本。

推特表示，它正在與一小群用戶測試編輯功能，以便識別和解決潛在的問題。公司在一篇博文中說：「這包括對該功能可能有的濫用，多些小心謹慎總沒錯」。

時間限制和版本曆史起著重要作用，推特說，「它們有助於保護對話的完整性，並爲所說的話創建一個可被公開訪問的記錄」。

推特暗示，編輯功能最終將向所有用戶推廣。測試有助於公司了解它如何影響人們使用推特的方式，「以及計畫和預測在我們對它全面提供使用之後可能發生的情況」，

女發言人柯特斯（Stephanie Cortez）說。

包括金-卡戴珊（Kim Kardashian）、Ice T、凱蒂佩芮（Katy Perry）和麥當勞的企業賬戶在內的許多推特用戶長期以來一直要求設立編輯按鈕。

該公司在4月份表示自去年以來就一直在研究這項功能，特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）就是否想要一個編輯按鈕，對他的圈粉進行調查後的第二天就開始了。在440萬受訪者中，約有四分之三的人希望有。

這項高級服務的費用爲每月4.99元。