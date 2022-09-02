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中秋嘉年華 推廣皮膚保健與防曬

記者李榮／灣區報導
謝俊鋒提醒，防曬非常重要，過度曝曬會加速老化。（謝俊鋒提供）
謝俊鋒提醒，防曬非常重要，過度曝曬會加速老化。（謝俊鋒提供）

世界日報的中秋嘉年華即將舉行，當日亞裔健康計畫基金會將到場設攤，推廣皮膚保健與皮膚防曬的重要性。

負責該基金會的皮膚科醫師謝俊鋒指出，許多人對於皮膚保健與防曬的概念還是一知半解。事實上，陽光對於皮膚的傷害很大，過度曝曬在陽光之下，首先就是會加速皮膚的老化，產生皺紋、曬斑等，再來也有可能會增加罹患皮膚癌的機會。雖然，亞裔普遍上得到皮膚癌的機會是相對較低，但是還是應該儘量減少陽光的曝曬。更何況曬太陽跟皮膚癌之間的關係，其實與吸菸與肺癌的關係很類似。雖然不是說每個抽煙的人就一定會得肺癌，但關聯性非常明顯。同樣的，曬太多太陽的人，也是更有可能產生皮膚相關的病變。

他進一步指出，很多人都購買過防曬產品，但不見得瞭解防曬品上面的SPF（Sun Protection Factor），以及UV等防曬用語的意思。SPF是紫外線的防曬係數標準，此SPF後面的數字越高，防護的時間愈長。SPF是使用防曬產品時皮膚被曬傷所需的時間/沒使用防曬產品時皮膚被曬傷所需的時間。舉例來說，如果使用防曬產品後30分鐘被曬傷，沒使用時1分鐘被曬傷，這樣的SPF就是30/1 = 30。

謝俊鋒建議，一般在選購防曬品時，至少要選SPF30以上的產品，建議最好是要選SPF50以上的產品。

另外，針對一般的防曬，呼籲民眾儘量避免在每天早上10時到下午4時、陽光最劇烈的時間出門。如果在那段時間真的要出門，防曬必須做足。另外，也可以使用像是帽子、袖套等防曬用品。如果是要長時間的戶外運動或者水中運動，也建議購買具有防曬功能的衣服，例如穿著rush gear游泳裝。

亞裔健康計畫基金會將會於當日在會場設攤，並且分送防曬試用品，同時會派員宣導防曬的方法與重要性。

亞裔 游泳 世界日報

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