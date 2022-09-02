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張良民主持僑務座談 僑領籲邊境開放

記者李榮／密爾比達報導
僑務工作座談會由主任秘書張良民（站立者）主持。（僑教中心提供）
僑務工作座談會由主任秘書張良民（站立者）主持。（僑教中心提供）

為使僑務委員返國參加今年年僑務委員會議前廣泛了解海外僑界意見、凝聚僑界共識，並且切實反映僑界需求提供建言，金山灣區「僑務工作座談會」在金山灣區華僑服務中心舉行。

座談會由僑務委員會主任秘書張良民及駐舊金山辦事處賴銘琪處長共同主持。包括僑委會綜規處副處長高家富、僑教中心主任莊雅淑、副主任陳怡珍、金山灣區僑務委員陳德輝、呂玉貞、王龍文、鍾振乾、李漢文、李文雄、魏德珍、吳怡明及榮譽職人員、僑團、僑教、僑商組織負責人及代表、僑社青年代表等共超過120人出席。

張良民表示，僑務委員會議是僑委會年度重要會議，今年因新冠肺炎疫情趨緩，恢復實體舉行。每年在僑務會議中，各僑區僑務委員在會議中所提建言，僑委會非常重視且各處室都會一一檢視並執行。雖依建言的複雜性與可行性所費時間不盡相同，但回顧過往十年、二十年內的建言，其實幾乎所有建言都已經實現，也希望與會人員多多發言，讓在場的僑務委員可以在出席今年僑務委員會議時提出反映。

賴銘琪表示，感謝所有與會僑界先進，熱愛支持中華民國台灣，一直關心國內事務，也期許大家能夠集中心力創意思考，給予寶貴意見，讓海內外力量可以凝聚在一起，努力推動僑務工作，成為政府與海外僑民的溝通橋梁。

曾在灣區擔任僑教中心副主任的高家富，也以簡報方式宣達僑委會「i僑卡」政策，說明僑委會將於9月推出以虛擬方式提供數位資源整合功能的「i僑卡」，鼓勵與會者上網申辦，許多當天出席的僑務榮譽職及社團負責人都填寫申請表，反應熱烈。

隨後高家富亦說明111年僑務委員會議中心議題「超越 90‧創新實踐」6項議題，希望與與會僑領建言討論。

當天包括僑務諮詢委員崔競乾、余金榜、葉雲河、鄭光志、胡立民、金炎南等人，參加的僑務諮詢委員都發言建議，分別就台灣防疫邊境開放、鼓勵僑青參與、台灣華語文學習中心及投資台灣等議題提出意見。

僑領崔競乾發言，提出建議。（僑教中心提供）
僑領崔競乾發言，提出建議。（僑教中心提供）

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