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認識阿茲海默症 中秋嘉年華10日登場

記者李榮／灣區報導
阿茲海默症是愈來愈普遍的問題。（阿茲海默協會提供）
阿茲海默症是愈來愈普遍的問題。（阿茲海默協會提供）

舊金山世界日報「中秋嘉年華」將於9月10日在庫比蒂諾市舉辦。當天阿茲海默症協會將到場宣導失智症相關議題，提醒民眾留意阿茲海默症發生的可能。

阿茲海默協會華裔資深外展經理張珮寧指出，目前有超過600萬美國人患有阿滋海默症，其中只有一半的患者得到了診斷，許多人延誤了所需的照護，並可能處於風險之中。事實上，最了解親人的家庭成員，通常是最先注意到親人有記憶問題或認知問題，但即使發現了不對勁，這些人也不見得願意說。協會綜合調查就發現，不到一半的民眾 (44%) 表示，如果他們發現認知能力下降的跡象，會立即與親人討論去看醫生的可能。

研究進一步表明：相反的，受訪者表示，在觀察到令人不安的跡象時，他們更有可能與其他親屬聯繫 (56%) 並在網上進行研究 (50%)。

阿滋海默症協會提供了應對記憶問題的10個步驟：

1. 你看到親人的記憶、思維或行為有什麼變化？ 他在做什麼，或不做什麼。是不尋常的並引起顧慮？

2. 其他還有哪些事情在發生？很多情況會導致記憶、思維和行為的變化。其他壓力源或健康問題可能導致這些變化。

3. 了解阿茲海默症和其他失智症的跡象以及早期診斷的好處。

4. 有沒有人注意到任何變化？聯繫家人和朋友，看看他們是否注意到相關問題。

5. 誰應該進行對話來討論問題？可能是你、值得信賴的家人或朋友，或兩者都需要。通常最好是一對一的交談，這樣親人比較不會感到受到群體的威脅，但要使用你的最佳判斷來確定對親人來說最舒服的方式。

6. 交談的最佳時間和地點是什麼時候？盡快進行對話。除了選擇日期和時間外，還要考慮人們在哪裡最舒服。

7. 你或進行談話的人會說什麼？試試以下方法：「我注意到你的變化，我很擔心。你注意到了嗎？你擔心嗎？你最近感覺如何？」可以講述具體的情況，表達擔心。

8. 提議陪他一起去看醫生。詢問親人是否會去看醫生，並藉由提出陪他去看醫生來表示您的支持。

9. 需要的話，多次對話。

10. 尋求幫助。向阿茲海默症協會尋求資訊和支持。網站alz.org，中文網站alz.org/chinese。

阿茲海默症 失智 舊金山

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