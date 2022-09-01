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青少年可未經父母同意接種疫苗立法提案 威善高放棄

記者李怡 / 舊金山報導
威善高放棄「青少年在未經父母同意的情況下接種疫苗」法案。（記者李怡╱攝影）
威善高放棄「青少年在未經父母同意的情況下接種疫苗」法案。（記者李怡╱攝影）

加州參議員威善高（Scott Weiner）8月31日表示，將放棄SB 866的立法提案。這項立法計畫允許15歲及以上的年輕人，在未經父母同意或不知情的情況下接種疫苗。放棄原因是他曾表示，此項立法可能沒有足夠的票數通過。

SB 866法案將允許青少年在沒有父母批准的情況下接種COVID疫苗和其他FDA批准的疫苗。較早的起草版本適用於12至17歲的青少年。但法案經過修改，將最低年齡提高到15歲。

威善高表示，關於疫苗的廣泛錯誤信息，導致數量驚人的父母拒絕讓他們的孩子獲得可能挽救生命的免疫接種。他說，這項法案的廢除將影響年輕人的健康。隨著脊髓灰質炎的重新出現和流行性腮腺炎等病毒的持續存在，對年輕人的健康風險，如癱瘓和不育的影響是真實存在的，並可能產生更深遠的健康影響。

目前，在加州兒童必須徵得父母或監護人的同意，才能接種大多數的疫苗。但威善高的立法提案是有先例的：加州已經允許12歲及以上的未成年人，在未經父母同意的情況下，接種HPV和B型肝炎疫苗。

由於高度傳播的Omicron變體病毒，以及感染和住院人數激增，SB 866法案曾是今年加州立法機構提出的最重要的疫苗相關法案之一。但是經立法者長達數月的表決會議，支持者並不多，只好擱淺。

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