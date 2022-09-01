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舊金山男持削尖木樁 襲擊消防局救護車內2醫護

記者王子涵／舊金山報導
一男子用削尖的木樁襲擊兩名消防局醫護人員，並破壞救護車。（舊金山消防局提供）
一男子用削尖的木樁襲擊兩名消防局醫護人員，並破壞救護車。（舊金山消防局提供）

舊金山消防局的兩名醫護人員日前在南市場街遭到一名男子襲擊。嫌犯用一根削尖的木樁打碎了救護車的窗戶，醫護人員被迫下車逃離現場，並未受到傷害。截止8月31日，該案嫌犯仍在逃，舊金山警方持續調查中。

消防部門表示，兩名醫護人員情況穩定，已恢復正常工作，消防部門也會為其提供心理健康護理。發言人巴克斯特（Jonathan Baxter）表示，民眾都在關心和支持著他們。

消防局補充，這起事件對於緩解應急人員短缺沒有任何幫助。該部門得到的最新預算包括聘用新的消防員和緊急醫護人員，目前全國的應急人員都陷入人員短缺的問題。巴克斯特說：「我們在調度人員加班，甚至在特定情況下，加班是強迫性的。」

舊金山消防員工會表示，對於消防員和應急人員的攻擊正在增加，這也是很多有經驗的消防員選擇退休的原因之一。

一男子用削尖的木樁襲擊兩名消防局醫護人員，並破壞救護車。（舊金山消防局提供）
一男子用削尖的木樁襲擊兩名消防局醫護人員，並破壞救護車。（舊金山消防局提供）

嫌犯在攻擊後，進入了救護車內部，並破壞了救護車的輪胎，導致該車目前無法使用。消防部門嘗試再訂購一輛廂型救護車，以便同時容納多名救護人員，在舊金山多山地形上行駛。但由於全國供應鏈緊張，目前還無法交車。舊金山消防局正嘗試利用舊車的零件來修補受損車輛，並臨時調派了一輛備用救護車填補空缺。

舊金山警方表示，警員到達現場後，嫌犯已經離開。他們最後一次見到嫌犯時，他正在翻越附近的欄杆。

一男子用削尖的木樁襲擊了兩名消防局醫護人員，並破壞了救護車。（舊金山消防局提供）
一男子用削尖的木樁襲擊了兩名消防局醫護人員，並破壞了救護車。（舊金山消防局提供）

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