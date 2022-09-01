罪案飆 屋崙8市長候選人：治安預算列優先

現任市議員盛桃（Sheng Thao）正在演講。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市長候選人辯論活動8月30日晚舉行，十個市長候選人中的八人到場發表政見。針對屋崙今年70人被殺和飆升的罪案，八個候選人全將公共安全作為預算 的優先事項。

今年的屋崙市長席位爭奪異常激烈。參與辯論的八個候選人中，有現任市議員盛桃（Sheng Thao）、泰勒（Loren Taylor）和瑞德（Treva Reid），也有前市議員德拉芬特(Ignacio De La Fuente)、民權律師維克托瑞（Allyssa Victory）、社區活動家霍奇（Gregory Hodge）、工會組織者史高特（Seneca Scott），以及三次參選的華裔退伍軍人劉元（音譯，Peter Yuan Liu）。活動由長者獨立中心（Center for Elders' Independence）舉辦。

若當選市長，預算的優先事項是什麼？八個候選人均提及投資 公共安全。德拉芬特說，希望投入資源維護公共安全，讓民眾安全的走在街道上，讓商戶正常營業。目前屋崙警員缺乏67人，需要增加人手，也需要透過高科技來維護治安、打擊防罪。

瑞德說，作為市長，最重要的優先事項是保持社區安全和保護老年人。無論在家中、屋外，社區內，老人都應被保護，感到安全。霍奇說，將重塑公共安全，提供可負擔住房。

泰勒認為，當涉及到公共安全時，會進行兩項具體的投資，投資於技術和刑事調查部門的人員配置。「我們必須證明，警局不是只有30%的暴力犯罪破案率；增加文職工作人員和警員，提供必要的技術來擴大辦公室。另外，還要優先投資街道清潔，提升基礎設施，實施績效管理系統，以衡量施政措施的有效性。」

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盛桃說，預算首先投資於公共安全。繼續撥款給社區移動援助回應者計畫（簡稱MACRO），即在消防局成立文職危機處理小組，應對非暴力、非刑事的911報警，讓屋崙警局專心處理嚴重的暴力犯罪。她此前還推動投資8000萬元，用於預防暴力。若當選成功，將加倍投資預防暴力項目。「作為一個女性，我擔心母親被襲擊。所以我希望與地檢處合作，確保加重處罰仇恨犯罪，尤其針對老人的犯罪。」

維克托瑞說，要將住房危機和公共安全作為優先事項。史考特說，目前，屋崙市民致電911，有20%的電話是沒人接聽的。他希望研究其中問題，用預算來解決，並處理塗鴉和垃圾，避免鼓勵暴力犯罪。他認為，需要900名員警來處理犯罪問題。

三次競選市長的華裔劉元說，他當選市長後，希望教導人們如何在第一個月賺到3萬元。民眾能合法賺錢，就不用進行非法的勾當，不用為了幾百元搶劫，以此保護市民安全。「我從軍隊回來後就很窮，沒有工作，所以必須自己創業。現在我成功了，並正在將這些知識應用到其他人身上，大家知道如何正確的做事。」