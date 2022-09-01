聖他克拉拉縣作物 苗圃、蘑菇最多

農田和牧場除了提供糧食，還能防火防洪，保護動物，抵禦氣候變化等。（記者陳爍嘉／攝影）

根據聖他克拉拉縣最新的作物報告，2021年苗圃作物和蘑菇仍然是聖縣的主要作物。報告強調了農田和牧場對矽谷 的可持續性和福祉的重要性。

總體而言，聖他克拉拉縣的農產品產值較上一年上漲了5.7%，達到近3.4億元。苗圃作物在聖縣作物中提供了最大經濟貢獻的種類，價值較上一年增長了19%，達到1.09億元。苗圃作物是廣泛的類別，包括可食用和裝飾植物，例如蔬菜 幼苗、果樹、花壇植物、玫瑰和灌木以及多肉植物。

蘑菇是聖縣第二高價值的作物，較上一年增長了5%，達到7900萬元。聖他克拉拉縣是美國最大的蘑菇種植區之一，部分原因是氣候宜人，而且農民有能力在很小的土地上種植大量蘑菇。

聖縣議會主席沃瑟曼 （Mike Wasserman）表示，這份報告講述了許多人的故事，他們畢生致力於成為土地的管理者——提供食物、保護生活方式和保護自然開放空間。

縣農業部 發布的2021年聖克拉拉縣作物報告，強調了聖縣41萬8466畝農田和牧場的許多其他好處，包括碳封存，以及為瀕危物種提供棲息地。牧場是聖他克拉拉縣最大的土地用途，用於放牧牛等牲畜，也是該地區應對氣候變化的關鍵之一。

聖他克拉拉縣農業部專員德瓦尼（Joe Deviney）表示，科學家和經濟學家在量化土地、提供的生態系統服務方面做得越來越好。這些土地對於在未來幾十年保護和改善生活質量至關重要。

大片農田和牧場可以幫助防野火蔓延、防洪、保護瀕危物種，以及碳封存。放牧的牧場清除了作為野火燃料的乾草和灌木，草地和耕地在暴風雨期間吸收雨水，減少雨水徑流，放牧減少了本地植物與非本地雜草的競爭，綠地捕獲原本會釋放到大氣中的碳。農牧用地以及公園和開放空間等自然用地已成為全國社區可持續發展計畫的重要組成部分。

縣議員李洲曉（Otto Lee）所在的第3區包含該縣大部分牧場。他表示，隨著氣候變化的極端影響變得更加明顯，牧場的重要性比以往任何時候都更加明顯。牧地減少了溫室氣體排放，同時減少了氣候變化為人類帶來的威脅。

聖縣可持續發展辦公室主任夏爾馬（Jasneet Sharma）表示，保護自然和農牧用地對於減少氣候污染、適應氣候變化和實現當地可持續發展目標至關重要，它們提供了一系列好處，包括支持當地經濟和糧食系統，維持健康的環境和棲息地，以及增強抵禦氣溫上升和極端天氣事件能力。