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密爾比達學區留教師 籲家長提供住處

編譯組／綜合8月31日電
密爾比達學區呼籲家長提供教師住處。（美聯社）
密爾比達學區呼籲家長提供教師住處。（美聯社）

隨著加州房價和租金的飆升，金州人的住房負擔能力已驟降至15年來的最低點。位於舊金山灣南端的密爾比達市的住房已經變得如此昂貴，以至於許多教師再也無法在該地區居住。

由於難以吸引教育工作者，面臨高離職率，學區想出了激進的解決方案：要求當地家庭接納現金緊張的教師。密爾比達聯合學區總監喬丹（Cheryl Jordan）說，這一創新計畫正在發揮作用。

「到目前爲止，我們已經有34個受訪者表示有興趣，在需要時用他們的房産爲我們的教育工作者提供一個房間或小空間」，她說。

在加州，許多教師努力解決住房負擔問題，因爲像全美國的許多教育工作者一樣，他們的工資很低。根據經濟政策研究Economic Policy Institute所收集的數據，從2014年到2019年，該州教員的收入比受過大學教育的非教師同行少15.5%。

但是，不僅僅是教師在經濟上有困難，加州的居民一般都有成本負擔。根據消費者金融公司Bankrate的數據，加州的生活成本現在比全國平均水平高出39%。

而美國的購房熱潮也沒有給加州人帶來任何好處。激烈的買家競爭、有限的房源和飆升的通貨膨脹導致了加州住房市場價格的激增。雖然增長已經開始放緩，但加州的房屋中位價在7月達到了驚人的78萬8679元，比2021年同期增長了14.8%。

加州的租金也可能變得更加昂貴，但根據rent.com的數據，該州的平均租金要超過2000元，高於全國平均水平的1770美元。

爲了解決加州的負擔能力危機，州立法者推出了一項新的有爭議的住房政策。該法案名爲 「Light Touch Density」，由來自舊金山的民主黨州參議員威善高（Scott Wiener）提出，並由州長紐森（Gavin Newsom）在2021年簽署成爲法律，今年年初生效，允許城市改變其地目法規，以努力增加加州的住房開發。

在此之前，在指定爲獨立屋地目的地區，每塊地皮建造一個以上的住房單位是非法的。然而，這項法案現在允許每塊地皮最多建造10個單元的建築。法案的支持者希望額外的住房建設將有助於緩解困擾加州住房市場的問題。

加州 教育 租金

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