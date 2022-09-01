伽羅博羅續約49人 成NFL最貴後備四分衛

伽羅博羅願意幫助球隊，並希望本賽季能和隊友一同出戰。（Instagram截圖）

NFL 2022至2023賽季季前賽已經結束，舊金山49人終於在正賽開始前，了結困擾他們一整個休賽季的伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）續約問題。ESPN記者謝福特（Adam Schefter）日前爆料，伽羅博羅正式與49人達成一份重組 的一年合同，合同價值為650萬元全額保障工資。

這份新的合同還包括50萬元的花名冊獎金，及出場時間獎勵，合同最多可以再增加近900萬元，總金額可達1600萬元。這使得伽羅博羅成為NFL薪資最高的後備四分衛球員。至此，伽羅博羅將正式成為49人新一代四分衛蘭斯（Trey Lance）的替補四分衛，並在明年繼續探索自由交易市場的可能。

伽羅博羅此前的合同將確保他在新賽季拿到2690萬元，然而這遠遠超過球隊的工資帽水平，重組的合同將為球隊節省至少1800萬元。一位知情人士透露，伽羅博羅願意幫助球隊，並希望本賽季能和隊友一同出戰。

在上賽季奇跡般地幫助球隊闖進國聯決賽，並敗給總冠軍洛杉磯山羊隊（Los Angeles Rams）後，伽羅博羅在3月接受了肩部手術 ，這使得他的交易被迫停滯。外界曾分析，伽羅博羅在賽季前離隊只是時間的問題。

與新一代四分衛蘭斯的角色轉換將是新賽季球迷的看點之一。球隊總經理林奇（John Lynch）稱讚了伽羅博羅，在處理和蘭斯關係時的沉穩。「競爭為每個人帶來了最好的一面。」林奇說，「伽羅博羅在新賽季幫助蘭斯成長，這真是一件好事。」

總教練沙納漢（Kyle Shannon）說：「有伽羅博羅這樣一位首發四分衛做替補，這讓我們感覺非常好。這對於球隊和他本人是一個完美的結局。」他補充道，這是一個雙贏。