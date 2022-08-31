中秋街會 華埠小商戶：貨車擋道 生意受影響

舞龍遊行一直以來都被當做中秋街會的壓軸節目。（邵旗謙提供）

上周末結束的中秋街會讓舊金山華埠 重現往日熱鬧的景象。都板街（Grant Avenue）上人潮湧動，各式各樣的傳統文化表演應接不暇，晚間進行的舞火龍、燒炮竹表演，更將節日的氣氛推向高潮。然而，華埠多家小商業主卻反映，自己的生意被街會影響，銷售額甚至不如平時周末的多。更有人對噪音、垃圾等問題進行投訴，認為街會是勞民傷財，並且有安全隱患。

有業主表示，街會帶來了停車亂象。Cherry的店鋪位於Washington街，7月才剛剛開張。為了招攬顧客，她特意耗時一個半月定制玻璃櫥窗。然而沒想到在街會期間，多輛擺街的貨車停在店鋪門口，將門面完全擋住，生意大受影響。

她表示，華埠內部送貨的貨車一般卸完貨就走了，臨時攤位的貨車一停就是一天。她說：「舉辦街會本來是給商鋪帶來更多的生意。但是因為這部車，我的昨天的生意比以往還差很多。」

根據Cherry提供的照片顯示，貨車停靠在路邊黃色裝卸區（Loading zone)。該區域本是為商業車輛裝卸貨物提供空間，以免被迫並排停車影響交通。舊金山交通局規定，沒有商業牌照的車輛使用裝卸區最多三分鐘，且司機必須留在車內。停在該區域沒有裝貨的車輛，可能會被出發或拖走。

Cherry的店鋪被貨車擋住，生意比以往差很多。（店主Cherry提供）

Cherry說：「我們的店不在都板街，人流量本來就少一些，加上參加街會的貨車擋住門口，顧客就更少了。」她希望，主辦方可以考慮當地商鋪的處境，為臨時攤主找到合適地方停車。

華埠商戶聯合會會長邵旗謙表示，攤位上的商品在華埠商店內都有售賣，更有些批發商來擺攤，比華埠店更加便宜。他指出，亂停車的問題讓本地商戶非常不滿，他呼籲加強監管。

店主Cindy表示，很久沒有看到華埠如此的熱鬧，讓她十分感動。「經濟恢復總是要有個過程，首先要把遊客吸引過來。」Cindy說，「中秋街會讓華埠充滿人氣，給了市民和遊客一個前來遊玩的理由，這意義重大。」

中華總會館總董關家澄表示，三年疫情，華埠的經濟可以說是一落千丈，加上治安不好，很多商鋪都租不出去。「中秋節對中國人來說，是僅次於春節的傳統幾日。華埠中秋街會辦了32屆，也是歷史悠久的活動。」關家澄說，「華埠重開，這對於振興華埠經濟很有幫助。」

關家澄說，希望再一年舉辦，主辦方能夠對商戶反映的問題處理得再好一些。「遊客來了，人多了，問題自然也多了。」

而商戶集中反映的另一個問題便是「舞火龍」所造成的安全隱患。舞龍遊行 一直以來都被當做中秋街會的壓軸節目，吸引了大批慕名而來的遊客。今年的節目從百佬匯街開始，一直進行到沙加緬度街，行進的過程中還會伴隨放炮竹。其中一家商鋪主接到客人投訴，稱放炮竹沒有顧及到他人安全。