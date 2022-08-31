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長新冠苦 患者砸大錢嘗試未經證實療法

編譯組／灣區綜合電
長新冠讓許多患者苦不堪言，以致他們願意花大錢接受未經證實的療法。（Getty Images）
長新冠讓許多患者苦不堪言，以致他們願意花大錢接受未經證實的療法。（Getty Images）

半月灣（Half Moon Bay）居民加德索（Lily Godsoe）表示，她感染新冠肺炎兩年以來，右肺一直深深感到疼痛。現在，她要感謝一位讓她的痛苦消失的女性。

加德索的救星不是看著她的X光片、開吸入劑處方給她的醫師，而是一名在Costco外，以20元賣給她一種特強薑黃口服液的小販。這名小販告訴她，薑黃口服液要冷藏，一天喝三茶匙。一周後，加德索變成了薑黃信徒。

兩年來飽受長新冠折磨，不得不辭去工作的加德索說：「我發現我的狀況變好了，真是令人震驚。之前，我已經忘記正常是什麼感覺。」

加德索不知道的是，美國食品藥物管理局（FDA）一直留意紐澤西州Quten Research Institute製造的薑黃產品，這種聲稱「可治療發炎症狀」的植物性產品，2020年被人指責做出「不實產品功效主張」。

不過，對加德索和成千上萬的長新冠患者來說，這並不重要，因為他們的醫師無法緩解他們的症狀，但這些名稱讀起來像19世紀街上小販在賣的「靈丹妙藥」，讓他們擺脫了痛苦。

推動加快找出長新冠治療方法的屋崙非牟利「患者主導研究協作」（Patient-Led Research Collaborative）共同創辦人麥科克爾（Lisa McCorkell）說：「人們總是會嘗試一些他們不應該嘗試的東西。」

34歲班奈特（Colin Bennett）一年前感染新冠，把他從一個金融分析師和高爾夫愛好者，變成有如一名虛弱老人。他已經花了約10萬元嘗試未經測試的療法和自製藥方。

班奈特的長新冠狀症包括腦霧、令人發狂的耳鳴、靜脈曲張、脫髮、心跳加快、胸痛等，而史丹福、南加大、三所加大和許多醫院急診室的醫師都無法緩解他的症狀。絕望的他願意花1500元做高壓氧氣治療。

以色列一項針對73名長新冠患者所做的盲測研究發現，這項療法確實可行。研究人員發現，接受這項療法的患者中，有一半的人大腦功能得到改善。

舊金山高壓醫療服務和傷口護理中心（Hyperbaric Medical Services and Wound Care）醫師畢格羅（Jamie Bigelow）表示，氧氣可以刺激毛細血管的生長，但每次療程要價500元，而且醫療保險不給付。他指出，他有一名出現神經症狀的病人做了60個療程才有所改善。

班奈特說：「當你覺得人生被搞砸了的時候，你會願意嘗試一切。」

班奈特表示，他去年聖誕節花了5000元，買了一位醫師朋友從墨西哥帶回來的5億個幹細胞。他說：「聽起像是不正當買賣，但我是如此絕望，以至於我不在乎我是否會因此死亡。」

舊金山加大後新冠門診主任桑托許（Lekshmi Santhosh）警告，不要接受未經證實的療法。她說：「由於長新冠患者的症狀各不相同，沒有一種治療方法適用於所有人。」

加德索表示，她開始喝薑黃後，肺部疼痛消失了。她還認為，六個月的針灸治療也緩解了她的其他症狀，針灸治療每周的花費約140元。

加德索說：「我原本已經放棄了希望，但是隨著症狀逐漸消失，我現在開始有了健康的感覺。」

舊金山 醫療保險 南加大

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