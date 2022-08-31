兩人曾短暫交換意見 黃少雄：欽佩裴洛西不畏中共霸凌

黃少雄（右）與裴洛西（中）針對訪台一事交流看法。（黃少雄提供）

聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）8月初時訪問台灣，引發國際媒體關注，但北京方面稱裴洛西的台灣之行是「極度危險」之舉，並以連串軍事演習回應。裴洛西近日在參加聯邦眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）在聖荷西「Coyote Ranch」舉行的聚會中，與多位社區領袖與民選官員交換意見。與會的前庫比蒂諾市長、現任山麓迪安薩社區學院學區委員黃少雄（Gilbert Wong）透露，自己與裴洛西交談了幾分鐘談及裴洛西訪台與香港 國安法等議題，「我欽佩裴洛西議長不被中國共產黨 霸凌威脅。」

黃少雄指出，當天裴洛西與她分享了自己去台灣見總統蔡英文，暢談自由與民主的經驗。裴洛西也提到她反對香港的國安法，以及香港國安法影響香港的言論與集會自由的情況。

黃少雄進一步表示，他對於裴洛西不畏中國共產黨霸凌的勇氣很欽佩。

裴洛西是在本月2日率領代表團在台灣停留了18小時，包括在台北過了一夜，被認為是打破存在已久的美國外交禁忌。而中國對於裴洛西的訪台展開大規模軍事演習回應，並測試封鎖台灣的可能。