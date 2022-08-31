我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡錫進：台軍開了第一槍 兩岸將出現實彈互射新空間

通膨下還買家具、電子產品？消費者改逛二手市集

兩人曾短暫交換意見 黃少雄：欽佩裴洛西不畏中共霸凌

記者李榮／聖荷西報導
黃少雄（右）與裴洛西（中）針對訪台一事交流看法。（黃少雄提供）
黃少雄（右）與裴洛西（中）針對訪台一事交流看法。（黃少雄提供）

聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）8月初時訪問台灣，引發國際媒體關注，但北京方面稱裴洛西的台灣之行是「極度危險」之舉，並以連串軍事演習回應。裴洛西近日在參加聯邦眾議員羅芙根（Zoe Lofgren）在聖荷西「Coyote Ranch」舉行的聚會中，與多位社區領袖與民選官員交換意見。與會的前庫比蒂諾市長、現任山麓迪安薩社區學院學區委員黃少雄（Gilbert Wong）透露，自己與裴洛西交談了幾分鐘談及裴洛西訪台與香港國安法等議題，「我欽佩裴洛西議長不被中國共產黨霸凌威脅。」

黃少雄指出，當天裴洛西與她分享了自己去台灣見總統蔡英文，暢談自由與民主的經驗。裴洛西也提到她反對香港的國安法，以及香港國安法影響香港的言論與集會自由的情況。

黃少雄進一步表示，他對於裴洛西不畏中國共產黨霸凌的勇氣很欽佩。

裴洛西是在本月2日率領代表團在台灣停留了18小時，包括在台北過了一夜，被認為是打破存在已久的美國外交禁忌。而中國對於裴洛西的訪台展開大規模軍事演習回應，並測試封鎖台灣的可能。

裴洛西 香港 共產黨

上一則

聖縣打擊非法銷售菸草產品 處罰升級 3次違規永久吊銷許可證

下一則

中秋街會 華埠小商戶：貨車擋道 生意受影響

延伸閱讀

白宮重申對台政策不變 呼籲北京重啟對話

白宮重申對台政策不變 呼籲北京重啟對話
會裴洛西 北加學委黃少雄：欽佩裴洛西不畏中共霸凌

會裴洛西 北加學委黃少雄：欽佩裴洛西不畏中共霸凌
白宮：不接受北京想要創造的任何新常態

白宮：不接受北京想要創造的任何新常態
重逢裴洛西？台立法院組團9月訪美參眾議院

重逢裴洛西？台立法院組團9月訪美參眾議院
美中對抗 美媒：11月拜習會恐泡湯

美中對抗 美媒：11月拜習會恐泡湯

熱門新聞

十多年的伴侶Nelson Chia說，徐麗麗所有的業務都來自朋友介紹，因為人們信任她和她的工作。（視頻截圖）

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

2022-08-24 02:20
60歲的屋崙華埠知名牙醫、來自中國上海的徐麗麗（Lili Xu），被劫匪連開三槍，不幸遇害，震驚社區。（好友供圖）

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

2022-08-23 02:20
30多年的好友Cindy說，徐麗麗為人豪爽、熱心、不拘小節。是妙手仁心，名滿華埠。（Cindy供圖）

屋崙名醫徐麗麗遇害 好友憶：她妙手仁心 總幫病人省錢

2022-08-24 19:17
附近住戶監控拍下搶劫經過。圖中白車為劫匪車輛。（視頻截圖）

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

2022-08-22 18:20
北灣女子被發現與母親遺體同住超過一年。 （電視新聞截圖）

北灣女伴母遺體逾1年 警介入調查

2022-08-26 14:38

竊蘋果汽車設計機密 張曉朗認罪 面臨最高10年徒刑

2022-08-24 16:00

超人氣

更多 >
就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐

就讀成本貴 畢業年薪高 Niche全美最佳大學排名出爐
善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療
終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世
前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911

前紐約州長警告：非法移民大量湧入 恐重演911
世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑

世說新聞╱華人這些習慣易致癌 希望之城醫師答疑